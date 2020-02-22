Коронавірус: продажі авто в Китаї різко впали

Копирайт изображения VCG Image caption Так тепер виглядають парковки в Китаї

Тоді як більшість автосалонів залишаються закритими, а покупці не залишають домівок через поширення коронавірусу, продажі машин у Китаї - найбільшому ринку авто у світі - різко впали.

У першій половині лютого продажі скоротилися на 92%.

Цього місяця у Китаї щоденно продавали лише 811 авто.

"У автосалонах практично немає покупців, адже більшість людей залишаються вдома", - розповіли у китайській асоціації легкових авто.

Китайський автовиробник Geely навіть запустив спеціальний "безконтактний" сервіс для того, щоб люди могли купити авто онлайн з доставкою додому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Автосалони у Китаї нині порожні

Китай є найбільшим ринком авто у світі. Минулого року у цій країні було продано 21 млн автомобілів. США - лише на другому місці.

Проте ще до спалаху коронавірусу продажі авто у Китаї дещо зменшилися через уповільнення економіки і торговельні суперечки з США.

Через коронавірус впали не лише продажі авто в Китаї, але й їхнє виробництво. Кілька найбільших світових автовиробників, які мають виробничі потужності в Китаї, повідомили про можливість затримок за деякими контрактами.

Багато автовиробників заявляли про плани відновити виробництво на китайських підприємствах цього тижня. Проте навіть ті, хто справді повернулися до роботи, попередили, що наразі не відновлять виробництво на повну потужність.

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