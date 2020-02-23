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Британець Тайсон Ф'юрі провів найбільш скажений поєдинок у своїй боксерській кар'єрі. В семи захоплюючих раундах повторного поєдинку він поклав край п'ятирічному царюванню на рингу чемпіона світу у важкій вазі американця Деонтея Вайлдера і завоював титул чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Мало хто очікував, що 31-річний британський важковаговик настільки впевнено переможе супротивника, особливо після їхньої нічиєї у грудні 2018 року.

Ф'юрі поклав 34-річного американського боксера в нокдаун у третьому і п'ятому раундах, постійно тримаючи під контролем цього найнебезпечнішого панчера у цій ваговій категорії. Він зробив це так, як не вдавалося нікому раніше.

Джеб і прямий правий - це комбінація, за допомогою якої Вайлдер постійно виносив супротивників з рингу. І саме вона призвела до його нокдауну у третьому раунді. Це вразило всіх присутніх на великій арені MGM в Лас-Вегасі.

Вайлдер, проводячи свій 11-й захист титулу, не втримався і знову впав, ще до закінчення раунду. Глядачі помітили, що він вже не витримує тиску суперника - ще до того, як прямий правий і бічний лівий звалили 34-річного американця в нокдаун у п'ятому раунді.

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Ф'юрі показав все, що обіцяв, перейшовши від своєї звичайної тактики "удар-відхід" до потужного та наступального стилю щодо супротивника, який ніколи не зазнавав поразок. Британський боксер продовжував до того моменту, коли у сьомому раунді суддя кинув на підлогу рушник, припиняючи бій.

З боку Ф'юрі це більше, ніж просто перемога за звання чемпіона світу, це був реванш за все минуле - за роки важкої депресії, за неконтрольований набір ваги, за відчай, який коштував йому його чемпіонського пояса в 2015 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ф'юрі прийшов на поєдинок у королівській мантії та з короною на голові

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