Копирайт изображения Getty Images Image caption "Американці втомилися від президента, який весь час бреше", - каже Сандерс про Трампа. Той називає його "божевільним"

Сенатор Берні Сандерс здобув переконливу перемогу на зборах активістів (кокусах) Демократичної партії в штаті Невада. Таким чином він підтвердив свій статус лідера виборчих перегонів серед демократів.

Водночас колишній віцепрезидент Джо Байден, за попередніми даними, здобув друге місце у цьому штаті, що може дати новий імпульс його президентській кампанії після слабких результатів на праймеріз в штаті Нью-Гемпшир та кокусах в штаті Айова.

Перші результати кокусів показують, що Сандерс з великою перевагою переміг інших претендентів на місце кандидата в президенти США, вибори якого пройдуть в листопаді.

Однак до остаточного вибору кандидата Демократичної партії ще далеко. Важливе значення матиме "Супервівторок" 3 березня, коли праймеріз пройдуть одразу у 14 штатах.

У липні прізвище кандидата-суперника Трампа оголосять на з'їзді партії.

На перших внутрішньопартійних виборах в штаті Айові 3 лютого з мінімальним відривом виграв ветеран Афганістану та відкритий гей 38-річний Піт Буттіджидж, який дотримується поміркованих ліберальних поглядів. Сандерс залишився на другому місці.

Втім, тут треба враховувати особливості проведення кокусів в цьому штаті. Буттіджидж переміг за кількістю отриманих місць делегатів від штату на з'їзді партії, який у липні обере кандидата в президенти. Але за кількістю голосів членів партії Сандерс випередив Буттіджиджа.

На праймеріз у штаті Нью-Гемпшир 11 лютого 78-річний Сандерс переміг, набравши 26%. Він обійшов Буттіджиджа на 1,6%.

Після підрахунку 50% бюлетенів в Неваді сенатор Сандерс набирає майже 47% голосів, у Джо Байдена - 19,3%. Далі йдуть Піт Буттіджидж та сенаторка Елізабет Воррен з 15 та 10% голосів відповідно.

Тепер демократи готуються до праймеріз в Південній Кароліні 29 лютого, де в опитуваннях поки що лідирує Джо Байден, та до "супервівторка" 3 березня, коли праймеріз пройдуть одразу у 14 штатах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для лівого крила Демократичної партії Берні Сандерс став своєрідним символом

У своїй переможній промові після кокусів у Неваді Сандерс похвалив свою команду і розкритикував президента Дональда Трампа. "Американці втомилися від президента, який весь час бреше", - сказав він.

Кампанія Байдена також проходить бадьоро. Він заявив, що "повернення починається тут [в Неваді]".

"Преса готова швидко оголосити людей мертвими, але ми живі, ми повертаємося і збираємося перемогти", - сказав Байден.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 лютого 2020 р.

Трамп відзначив перемогу Сандерса в улюбленій соцмережі, і знову назвав його "божевільним Берні".

"Вітаю, Берні, і не дозволяй їм забрати це у тебе!" - написав президент США, натякаючи на новини, що з'явилися напередодні.

Сандерс в п'ятницю підтвердив, що американські спецслужби попереджали його про спроби Росії надати йому допомогу в ході передвиборної кампанії, а Трамп припустив, що демократи самі хочуть дискредитувати сенатора, щоб не допустити його участі в президентських перегонах.

Зміцнивши свій статус лідера перегонів серед демократів, Сандерс одночасно посилив напруженість у кампанії через те, що його вважають занадто ліберальним, щоб перемогти Трампа, пише AP.

Сандерс називає себе "демократичним соціалістом". Його противники часто нагадують, що в молодості майбутній сенатор брав участь у молодіжній організації Соціалістичної партії Америки, а наприкінці 1980-х відвідав Радянський Союз і провів там свій медовий місяць.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Берні Сандерс дуже популярний серед молодих прихильників демократів

Кокуси в Неваді набагато більш репрезентативні для країни в цілому, ніж кокуси в Айові чи праймеріз в штаті Нью-Гемпшир, зазначає AP.

Вважається, що Сандерс переміг, отримавши підтримку великої латиноамериканської громади Невади. Він уже залишив штат і відправився в Техас, де пройде голосування у "супервівторок" 3 березня.

Росія знову втручається?

Раніше сенатор Сандерс мусив підтвердити повідомлення американських ЗМІ про те, що розвідслужби США попередили його про наміри Кремля допомогти в боротьбі за номінацію на президентський пост.

Газета Washington Post в п'ятницю повідомила, що представники спецслужб США провели з сенатором спеціальний брифінг на цю тему.

Відповідаючи на питання журналістів, 78-річний Сандерс сказав, що така розмова дійсно відбулася "близько місяця тому", йому була надана інформація про нову кампанію, яка проводиться, за даними розвідки, російською владою.

Це був секретний брифінг. "Нам сказали, що Росія і, можливо, інші країни, збираються втрутитися у цю кампанію, - розповів Сандерс журналістам у Каліфорнії. - Дивіться, ось наше послання Росії: тримайтеся подалі від американських виборів".

"На відміну від Дональда Трампа, я не вважаю Володимира Путіна хорошим другом, - йдеться в заяві, поширеній передвиборчим штабом Сандерса. - Він автократичний розбійник, який намагається зруйнувати демократію і викорінити інакомислення в Росії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цей прихильник Дональда Трампа вже вирішив, що настав час виходити на протест проти Берні Сандерса

За словами сенатора, представники розвідки розповіли, що спроби втручання відбуваються "прямо зараз".

"І ось, що я скажу Путіну, якщо буду обраний президентом: повірте мені, ви не будете більше втручатися в американські вибори", - пообіцяв Сандерс.

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