"Божевільний Майк" розбився на ракеті з паровим двигуном. Він бажав довести, що Земля пласка

Копирайт изображения CBS Image caption Майк Х'юз побудував свою ракету менш ніж за 18 тис. доларів (відеокадр 2018 року)

Американський пілот-аматор Майк Х'юз, відомий як "божевільний Майк", загинув під час польоту на збудованій ним ракеті з паровим двигуном.

64-річний пілот був прихильником теорії, що Земля насправді пласка, і мав намір довести це, піднявшись на своїй ракеті на висоту 1525 метрів.

На відео, яке поширили в соціальних мережах, можна побачити, як ракета Х'юза підіймається в небо, а потім падає на землю неподалік від місця старту в пустелі у Каліфорнії.

Судячи з цих кадрів, парашут розкрився занадто рано, через кілька секунд після зльоту.

Запуск ракети знімали для серії документальних фільмів "Саморобні астронавти" ( "Homemade Astronauts"), присвяченого людям, які будують ракети у себе вдома. Ця малобюджетна передача мала вийти в ефір американського Science Channel.

Пропустити Twitter допис , автор: @ScienceChannel Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) 23 лютого 2020 р.

Шериф округу Сан-Бернардіно в Каліфорнії повідомив, що поліцію викликали на місце запуску у суботу близько 14.00 за місцевим часом (опівночі за Києвом).

"Чоловіка визнали мертвим внаслідок падіння ракети в пустелі", - повідомили в офісі шерифа.

Колишній агент Х'юза Дарен Шустер сказав в інтерв'ю каналу TMZ, що той був унікальною людиною.

"Бог створював Майка не за шаблоном. Він був справжньою людиною і жив завжди на межі. І він би не хотів якогось іншого кінця! Спочивай з миром!", - каже Шустер.

"Божевільний Майк" побудував ракету з паровим двигуном у себе у дворі. Він витратив на цей проєкт приблизно 18 тисяч доларів.

Це був вже не перший його політ у спробах довести теорію, що Земля пласка. У березні минулого року він піднявся на висоту 570 метрів, а потім випустив парашути і здійснив жорстку посадку.

"Чи задоволений я, що зробив це? Думаю, так. Дізнаюся точно завтра вранці: мені, напевно, буде важко піднятися з ліжка. Принаймні, сьогодні я можу повернутися додому, повечеряти і знову побачити моїх котів", - сказав пілот-аматор після тієї пригоди.

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У 2002 році Х'юз потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли зробив найдовший стрибок на лімузині. Розігнавшись на подовженому "Лінкольн Таун Кар", він пролетів понад 31 метр.

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