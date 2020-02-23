Коронавірус в Італії: понад 100 хворих, Венеційський карнавал скасували

Копирайт изображения Reuters Image caption Деякі відвідувачі та учасники Венеційського карнавалу цього року вдягли не тільки маскарадні маски. Два останні дні карнавалу скасували

Італія запровадила "надзвичайні заходи" для подолання поширення найбільшого спалаху нового коронавірусу COVID-19 в Європі.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив надзвичайний план, оскільки кількість випадків захворювання перевищила сотню.

Заходи запровадили після підтвердження, що двоє громадян Італії похилого віку померли від коронавірусу.

78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом "коронавірус" помер у регіоні Венето, а 77-річна жінка померла у регіоні Ломбардія. Про те, що у неї був саме цей коронавірус, стало відомо тільки після розтину.

У десяти невеликих містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - запровадили карантин. Приблизно 50 000 людей просять залишатися вдома.

А у Венеції влада вирішила скасувати два останні дні карнавалу, які припадали на 24-25 лютого.

Очільник італійського уряду Джузеппе Конте оголосив, що зараз забороняється в'їжджати або залишати райони спалаху без спеціального дозволу.

Усі шкільні та спортивні заходи припинили в цих районах, зокрема, скасували декілька футбольних матчів Серії А, які мали відбутися у неділю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато мешканців італійського міста Казальпустерленго використовують медичні маски

Поліція, а за необхідності і збройні сили, матимуть повноваження забезпечити виконання обмежень.

Італійська влада побоюється, що вірус вже вийшов за межі ізольованих скупчень випадків у Ломбардії та Венето, адже це ускладнить стримування поширення хвороби.

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"Заразливість цього вірусу дуже сильна", - повідомив очільник відділу охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера.

Спалах коронавірусу позначився на Міланському тижні моди: показ колекції Джорджіо Армані, який має відбутися у неділю, пройде у порожньому залі, оскільки запрошених просять не приходити.

Моделі в нарядах пройдуть подіумом, а відео можна буде побачити онлайн на сайтах бренду Armani, у Facebook та Instagram.

"Це рішення ухвалили з урахуванням безпеки самих гостей [Армані], щоб їм не довелося перебувати в надто людних місцях", - йдеться в прес-релізі.

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Якою є ситуація у світі

Новий коронавірус виник у китайській провінції Хубей минулого року, але поширився також на 26 інших країн, де зафіксували понад 1400 випадків захворювання та 11 смертей.

Китайські органи охорони здоров'я повідомили про зниження рівня смертності та нових випадків коронавірусу в суботу. У Китаї зафіксували приблизно 76 392 випадків, 2442 людини померли.

Але за межами Китаю кількість випадків, які не мають чіткого зв'язку з цією країною, продовжує зростати. Це викликає занепокоєння з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Очільник ВООЗ, д-р Тедрос Адханом Гебрейєс, заявив, що найбільше організацію турбують країни зі слабшими системами охорони здоров'я, особливо в Африці.

Італія зі 130 випадками захворювання наразі є четвертою країною за кількістю хворих після Китаю, Південної Кореї та Японії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місто Тегу - епіцентр спалаху коронавірусу у Південній Кореї. Серед хворих тут багато членів апокаліптичної секти, чий лідер оголосив себе другим пришестям Христа

Південна Корея повідомила про найбільшу кількість підтверджених інфекцій після Китаю - приблизно 600, частина з них - це хворі з апокаліптичної секти.

Ще понад 600 людей захворіли на круїзному кораблі Diamond princess, пришвартованому в Йокогамі, Японія.

У січні ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у зв'язку зі спалахом нового вірусу, який спричиняє респіраторну хворобу під назвою Covid-19.

Лихоманка, втома та сухий кашель - найпоширеніші симптоми для пацієнтів.

Частка людей, які помирають від цього захворювання сягає приблизно 2%, у більшості хворих лише розвиваються легкі симптоми і відбувається повне одужання.

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