Коронавірус: Корея відправляє на карантин тисячі військових, КНДР - іноземців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінка одягає дитині маску у Пхеньяні, КНДР

Південна Корея відправляє на карантин 7 700 військових, а КНДР - 380 іноземців, переважно іноземних дипломатів, який перебувають у Пхеньяні. Про це повідомляє інформагентство Yonhap.

200 іноземців знаходилися у КНДР у карантині і раніше, але тепер влада розширила його термін і масштаби. Поки що не повідомлялося про жоден випадок захворювання коронавірусом у КНДР.

Натомість у Південній Кореї станом на 24 лютого 763 людини захворіли і семеро померли. 7 700 військових відправили на карантин після того, як захворювання виявили у 11 військовослужбовців.

Коронавірус вже поширився на 29 країн.

В Європі найскладніша ситуація склалася в Італії, де 152 людини захворіли, а троє італійців похилого віку померли. 11 муніципалітетів на півночі Італії з населенням 50 тисяч людей відправлені на карантин.

На Близькому Сході найскладніша ситуація в Ірані, де захворіли 43 людини, а 8 людей померли. Туреччина, Ірак та Афганістан закрили кордони з Іраном.

У Китаї, звідки поширився коронавірус, захворіли 77 150 людей, 2 500 померли. У понеділок повідомлено про понад 400 нових випадків захворювання в Китаї, переважно в Ухані.

У січні ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у зв'язку зі спалахом нового вірусу, який спричиняє респіраторну хворобу під назвою Covid-19.

Лихоманка, втома та сухий кашель - найпоширеніші симптоми для пацієнтів.

Частка людей, які помирають від цього захворювання, сягає приблизно 2%, у більшості хворих лише розвиваються легкі симптоми і відбувається повне одужання.

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності, який є агентством Євросоюзу, нагадує, що щороку до 40 тисяч людей у ​​країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні передчасно помирають через причини, пов'язані з грипом.

Кількість хворих у Південній Кореї стрімко зростає

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південна Корея зараз має найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу за межами Китаю. Корейці масово одягають маски

Ще минулої середи у Південній Кореї був відомий лише 31 випадок захворювання, але станом на 24 лютого їх кількість досягла 763.

Південна Корея зараз має найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу за межами Китаю.

Однієї з причин зростання кількості хворих стало поширення коронавірусу у місті Тегу серед членів апокаліптичної секти, члени якої вважають свого лідера другим пришестям Христа.

7 700 військових відправили на карантин після того, як 8 випадків виявили у сухопутних військах і по одному - у ВПС, ВМФ та серед морпехів.

Низка південнокорейських авіакомпаній, зокрема, Korean Air - найбільша авіакомпанія країни - тимчасово скасувала рейси до Тегу, кількість населення якого сягає 2,5 мільйона.

Що відбувається у Північній Кореї?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Робітниці на фабриках у Північній Кореї працюють у масках ще з початку лютого

Усі іноземці, які приїжджають в країну, мають перебувати на карантині протягом 30 днів.

Іноземців у Північній Кореї мало, і з них лише близько 200 громадян західних.

Влада КНДР також скасувала щорічний марафон в Пхеньяні, в якому зазвичай беруть участь люди з усього світу.

Близько 3 000 громадян КНДР у провінції Північний Пхьонган - північно-західному регіоні, який межує з Китаєм, також зараз перебувають під наглядом щодо виявлення симптомів коронавірусу, повідомляють державні ЗМІ.

Світ наближається до пандемії

Фергюс Волш, медичний кореспондент

Ситуація в Південній Кореї, Ірані та Італії вказує на ранні стадії пандемії. Це означає глобальний спалах, коли коронавірус поширюються у країнах в декількох частинах світу.

У кожній з цих країн ми спостерігаємо поширення вірусу без зв'язку з Китаєм. Зусилля щодо його блокування в Італії нагадують ті, що робили в Китаї.

Ситуація в Ірані викликає особливе занепокоєння, оскільки органи охорони здоров'я повідомили що вірус поширився на кілька міст, і, ймовірно, перший випадок в Лівані пов'язаний з мандрівником з Ірану.

Якщо у світі почнеться пандемія, все одно буде важливо обмежити швидкість поширення вірусу.

Якщо країни зможуть стримати його до кінця зими, є надія, що тепліші температури зменшать час, коли вірус може вижити в повітрі, як ми бачимо у випадку сезонного грипу. Але у цьому немає остаточної впевненості.