Копирайт изображения Getty Images Image caption Спалах коронавірусу боляче вдарив по малих та середніх компаніях у Китаї

Зростання боргів на тлі коронавірусу вразило невеликі китайські компанії, в яких з'являється дедалі більше проблем з виплатами працівникам та постачальникам.

У неділю лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай стикається з "великим випробуванням" через боротьбу з вірусом.

Уряд попросив банки запропонувати більше кредитів для бізнесу, який страждає через поширення коронавірусу.

Опитування малих та середніх китайських фірм виявило, що мільйони з них вже опинилися на межі виживання.

Китайська асоціація малих та середніх підприємств заявила, що близько 60% зможуть покривати регулярні платежі лише протягом одного-двох місяців, перш ніж в них закінчиться готівка.

Лише 10% таких компаній повідомили, що можуть протриматися пів року чи довше.

Водночас галузева група заявила, що "майже 60% підприємств (опитаних) відновили роботу".

Згідно з інформацією Народного банку Китаю, малі та середні компанії в Китаї відіграють надзвичайно важливе значення в економіці країни, оскільки забезпечують 60% ВВП та 80% робочих місць у країні.

Багато фірм та їхні працівники перебувають на тривалій перерві з кінця січня, коли Китай почав збільшувати кількість вихідних днів та обмежувати пересування по країні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на зустрічі з представниками 20 провідних країн світу (G-20), попередила, що другу економіку світу - Китай - може чекати різке падіння темпів економічного зростання у першому кварталі 2020 року.

Поточний базовий прогноз МВФ передбачає, що економіка Китаю повернеться до нормальної ситуації в другому кварталі цього року.

"Але ми також дивимось на більш грізні сценарії, коли поширення вірусу триватиме довше і в усьому світі, і наслідки для зростання будуть більш затяжні", - сказала Георгієва.

2019 року економічне зростання в Китаї склало 6,1% ВВП - це найнижчий показник з 1990 року.

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