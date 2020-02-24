Копирайт изображения NASA Image caption Знімки супутника показують, як піщана буря переміщається з Сахари через Атлантику на Канарські острови

Масштабна піщана буря, яка прийшла з Сахари, накрила іспанські Канарські острови. Тисячі туристів скупчилися в аеропортах, оскільки їхні рейси відклали або скасували.

Компанія Aena, яка є оператором іспанських аеропортів, ухвалила таке рішення через погану видимість.

Втім, у неділю ввечері компанія повідомила, що роботу поновили усі аеропорти на островах, окрім міжнародного аеропорту Тенеріфе-Південний.

Уряд регіону попросив мешканців залишатися вдома, закрити вікна й утриматися від поїздок.

Національна служба погоди Іспанії заявила, що сильні пориви вітру зі швидкістю 120 км/год можуть тривати на островах до понеділка включно.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю всі рейси до аеропортів на островах скасували

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Якою є ситуація з туристами?

Канарські острови, до яких належать Тенеріфе, Фуертевентура, Гран Канарія, Лансароте та Ла-Пальма, популярні серед європейських туристів узимку завдяки сонячній погоді.

У неділю на островах скасували або відклали 822 рейси, тому тисячі туристів лишилися в аеропортах.

Оператор аеропортів - компанія Aena - порадив пасажирам перевірити статус своїх рейсів в авіакомпаній.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Піщана буря призвела до зупинки роботи аеропортів

Проблеми з пожежами

Сильний вітер заважає літакам протистояти пожежам на острові Гран Канарія, де раніше евакуювали через небезпеку 500 мешканців.

На сусідньому острові Тенеріфе евакуювали приблизно тисячу місцевих жителів та туристів через ризик пожеж.

Педро Марін, очільник місцевого самоврядування на Тенеріфе, назвав масштаби лісових пожеж "цілком незвичною ситуацією".

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