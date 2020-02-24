Ураган Юля зруйнував будинки і повалив дерева в Одесі, загинула жінка
Потужний циклон Юля спричинив руйнування на Одещині. Без електроенергії залишилися понад сто населених пунктів.
Точна кількість постраждалих наразі невідома, але поліція Одеської області вже повідомила про загибель 69-річної перехожої в Одесі. Жінка померла після того, як на неї впало дерево.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом знеструмлено 145 населених пунктів по всій області, в багатьох будинків зірвало дахи.
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Станом на 15:00 понеділка в Одесі на вулицях повсюди повалені дерева, уламки зірваного шиферу та фрагменти будівель. На вулиці Маразліївській вітер зірвав з даху алюмінієві труби, які проштрикнули один з автомобілів, повідомляє одеське видання Думська.
На фотографіях видно, що деякі будинки зруйновані майже вщент.
Напередодні синоптик Наталка Діденко повідомила в своєму Facebook, що на Україну насувається "дуже нервовий" циклон Юля, який принесе штормовий вітер, дощ та сніг.
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