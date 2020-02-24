Коронавірус охопив Італію: як захищатиметься Україна

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Після того, як в Італії стався спалах коронавірусу, Україна запровадила додаткові заходи безпеки.

В Італії на коронавірус захворіли 220 людей, померли вже шестеро.

В понеділок Італія запровадила ряд обмежень у північних регіонах Ломбардія і Венето. У кількох маленьких містечках, де живе близько 50 тисячі людей, ввели карантин. Туди не можна в'їхати, чи виїхати без спеціального дозволу.

У закритих містах тимчасово не працюють школи та багато фірм, скасували громадські та спортивні заходи, Венеційський карнавал.

За інформацією посольства України в Італії, інфікованих українців там поки немає

Жодного випадку коронавірусу в Україні також немає, запевнили у МОЗ.

Що робитиме Україна?

Пасажири, які прибуватимуть до України з Італії, проходитимуть перевірку на температуру. Ця процедура буде добровільною. Про це розповів у понеділок, 24 лютого, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міряти температуру в аеропортах почнуть сьогодні з 20:00.

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Прямі рейси з Італії до України прилітають лише у два аеропорти - "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни), де і буде проходити перевірка.

Крім того, прикордонники перевірятимуть температуру у пасажирів, які прибувають з Італії на авто. Найбільше таких пасажирів їде через пункт пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

За даними прикордонників, за тиждень через цей пункт пропуску проходить близько 500 автобусів з Італії. Ними в основному їдуть заробітчани. Там почнуть міряти температуру від 25 лютого.

Додаткових перевірок, чи обмежень на інших видах транспорту не буде.

"Жодна країна світу не обмежила транспортне сполучення з Італією. Були лише тимчасові зупинки і перевірки деяких автомобілів", - розповів на брифінгу у Києві пан Ляшко.

Як буде відбуватися перевірка?

В кожному пункті пропуску є ізолятор. Людину помістять туди у разі підозри на коронавірус.

Далі її мають відвезти до інфекційної лікарні, де робитимуть обстеження. В лабораторії за 5 годин мають підтвердити або спростувати, це вірус, чи ні.

У МОЗ запевняють, що прикордонники мають респіратори, які захищають органи дихання.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко запевнив, якщо пасажири будуть відмовлятися проходити перевірку температури, про це повідомлятимуть.

"Якщо людина відмовиться проходити обстеження, ми зробимо це публічним, зробимо стрім, доведемо до суспільства, нехай його за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни, і забирають самі у нього аналізи, відвозять куди захочуть", - заявив він.

У Китаї, звідки поширився коронавірус, захворіли 77 150 людей, 2 500 померли. У понеділок повідомили про понад 400 нових випадків захворювання в Китаї, переважно в Ухані.

У січні ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у зв'язку зі спалахом нового вірусу, який спричиняє респіраторну хворобу під назвою Covid-19.

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