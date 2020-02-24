В Антарктиді випав червоний сніг. Українські полярники з'ясували, чому

Навколо антарктичної станції "Академік Вернадський" сніг став червоним.

Копирайт изображения Міносвіти

Червоні й малинові плями вже кілька тижнів оточують станцію. Звідки цей сніг та чому такий колір?

Таке забарвлення дають мікроскопічні снігові водорості.

Українські вчені дослідили, що це хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Про дослідження українських вчених розповідають у Міносвіти.

Копирайт изображения Міносвіти

Водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими.

Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати.

Оскільки, крім зеленого пігменту - хлорофілу, їхні клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями, ніби від малинового джему.

Копирайт изображения Міносвіти

До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

"Цвітіння" снігу сприяє зміні клімату. Адже через червоно-малинове забарвлення він менше відбиває сонячного світла та швидше тане.

Копирайт изображения Міносвіти

Як наслідок — на снігу утворюється дедалі більше яскравих водоростей.

З настанням холодів хламідомонада готується до зимового спокою і "цвітіння" припиняється.

Українська станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез, що входить до архіпелагу Аргентинських островів неподалік витягнутого Антарктичного півострова.

22 роки тому - 6 лютого 1996 року - Велика Британія передала її Україні.

Зараз на станції працює 24-та наукова експедиція

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...