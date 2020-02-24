Скільки років сидітиме Гарві Вайнштейн?

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Голлівудський кінопродюсер Гарві Вайнштейн винен в сексуальному насильстві. Такий вирок колись найвпливовішій людині у Голлівуді виніс суд присяжних у Нью-Йорку.

На Гарві Вайнштейна чекає до 25 років позбавлення волі. Попереду у нього ще один суд.

Вайнштейна визнали винним за двома статтями: зґвалтування третього ступеня і сексуальний злочин першого ступеня.

Однак 67-річного екс-продюсера виправдали за найбільш серйозним обвинуваченням: у зґвалтуванні першого ступеня і у хижацькому сексуальному насильстві.

Суддя наказав негайно відправити його до в'язниці. Його оточили працівники суду, одягли наручники та вивели із зали суду.

Славу Вайнштейну принесли фільми "Кримінальне чтиво", "Англійський пацієнт", "Закоханий Шекспір".

На екс-продюсера ще чекає суд в Лос-Анджелесі, де йому пред'явили звинувачення у зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році.

Вайнштейна у сексуальних злочинах звинувачують понад 80 жінок, серед яких є відомі голлівудські акторки Гвінет Пелтроу, Ума Турман, Сальма Гаєк, Анджеліна Джолі. Вони стверджують, що він домагався їх і застосовував сексуальне насильство до них протягом багатьох років.

Копирайт изображения AFP Image caption У грудні 2019 року на попередніх слуханнях у кримінальному суді Нью-Йорка Вайнштейн пересувався за допомогою ходунків

"Хижак"

Під час судового розгляду прокурори говорили про Вайнштейна, як про серійного хижака, який використовував своє становище в Голлівуді, щоб маніпулювати та нападати на жінок.

"Чоловік, який сидить тут, був не просто могутньою людиною у Голлівуді, він був ґвалтівником", - сказала під час виступу помічник окружного прокурора Мангеттена Меган Гаст

Під час суду Вайнштейн не визнав себе винним у домаганнях до його колишньої асистентки Мімі Хейлі і зґвалтуванні Джесіки Манн, яка тоді сподівалася зробити кар'єру актриси.

Сама Манн стверджує, що з самого початку відносини з Вайнштейном мали для неї вкрай принизливий характер, хоча, це не було сексуальне насильство.

Але, за її словами, в 2013 році продюсер зґвалтував її. Актриса порівняла Вайнштейна з доктором Джекілом, який в очах громадськості був пристойною людиною і вміло приховував свою темну половину - містера Хайда.

За словами Мімі Хейлі, яка працювала з Вайнштейном на одному з його телевізійних проєктів, він на неї напав, коли запросив до свого додому в Мангеттені.

Ще одна ймовірна жертва - зірка серіалу "Клан Сопрано" Аннабелла Шиорра - стверджує, що її Вайнштейн зґвалтував її в 1993 або 1994 році. Обвинувачення не могло використовувати її свідчення через термін давності.

Проте свідчення долучили до справи, щоб продемонструвати серійний характер злочинів Вайнштейна.

З чого все почалося?

Вперше звинувачення щодо всемогутнього продюсера в публічному просторі прозвучали в жовтні 2017 року, коли газета New York Times написала про те, що кілька молодих актрис і співробітниць його кінокомпанії звинуватили Вайнштейна в сексуальних домаганнях і що така поведінка була характерна для кінопродюсера протягом щонайменше трьох десятиліть.

Копирайт изображения Reuters Image caption Американська актриса Роуз Макґавен серед перших звинуватила Вайнштейна в сексуальних злочинах

За цим здійнялася хвиля нових звинувачень, а Вайнштейна звільнили з продюсерської компанії Weinstein Company, співвласником якої він був разом зі своїм братом Бобом Вайнштейном.

Однак уперше поліція Нью-Йорка (NYPD) завела справу на Вайнштейна навесні 2015 року, коли італійська модель Амбра Баттільяна Гутьєррес повідомила в поліцію, що на діловій зустрічі, яка у неї відбулася в мангеттенському офісі Вайнштейна, він схопив її за груди і неналежно з нею поводився.

Справа проти нього тоді не дійшла до суду, дарма що за наполягання поліції Гутьєррес зуміла таємно записати слова Вайнштейна, що нібито вказували на його винуватість.

Справа Вайнштейна дало старт руху #MeToo, коли жінки по всьому світу розповідають про домагання з боку впливових чоловіків.

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