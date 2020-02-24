Італія на карантині після спалаху коронавірусу - випуск новин 24.02.2020
- 24 лютого 2020
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У випуску 24 лютого:
- Північ Італії як європейський Ухань: як живеться Ломбардії в умовах карантину.
- Карантин в Україні. Як у Житомирі ізолювали китайських працівників;
- Спалах Covid-19 у Південній Кореї - найбільший за межами Китаю;
- І скрипалька грає, хірург оперує: як у лондонському Кінгз-коледжі видаляли пухлину головного мозку.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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