Італія на карантині після спалаху коронавірусу - випуск новин 24.02.2020

У випуску 24 лютого:

Північ Італії як європейський Ухань: як живеться Ломбардії в умовах карантину.

Карантин в Україні. Як у Житомирі ізолювали китайських працівників;

Спалах Covid-19 у Південній Кореї - найбільший за межами Китаю;

І скрипалька грає, хірург оперує: як у лондонському Кінгз-коледжі видаляли пухлину головного мозку.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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