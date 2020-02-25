Єврокомісія засудила карнавал у Бельгії, на якому висміювали євреїв

Копирайт изображения Getty Images Image caption На карнавалі з'явилися люди у величезних хутряних шапках і з накладними носами - ймовірно, це карикатурне зображення євреїв-ортодоксів. На шапках помітні логотипи ЮНЕСКО

Європейська комісія назвала "несумісним з європейськими цінностями" карнавал в бельгійському місті Алст, де на вулиці вийшли люди у карикатурних костюмах, які зображали ортодоксальних євреїв у вигляді мурах.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав карнавал "ганебним". "Це має припинитися. Цьому немає місця в Європі", - написав він у Twitter.

Деякі з критиків вказують, що порівняння євреїв з мурахами нагадує часи нацистів, які переслідували євреїв, називаючи їх "нечистю".

Копирайт изображения AFP Image caption Багато хто вважає символіку карнавалу антисемітською, а гру слів - ксенофобією

Представник мера Алста Петер Ван ден Бош заявив, що у мешканців міста не було бажання нікого ображати і йдеться про звичайний гумор. За його словами, в дні карнавалу люди можуть робити, що хочуть.

Місто Алст розташоване в 31 км на північний захід від Брюсселя, керує ним Новий фламандський альянс, націоналістична партія, яка виступає за незалежність Фландрії від Бельгії.

У минулому році на карнавалі також використали карикатурне зображення євреїв. Це викликало таке обурення, що карнавал викреслили зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Водночас влада міста заявила, що не хоче бачити карнавал у цьому списку.

Копирайт изображения Reuters Image caption На карнавалі також карикатурно зобразили королеву Британії та очільника уряду Бориса Джонсона

Минулої неділі учасники карнавальної ходи також висміювали ЮНЕСКО. На інших рухомих платформах були карикатурні фігури британського прем'єра Бориса Джонсона, екоактивісткі Грети Тунберг та Ісуса Христа на хресті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такою учасники карнавалу зобразили Грету Тунберг

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карикатурне зображення Ісуса Христа

Серед учасників ходи були також люди, одягнені в щось на кшталт німецької нацистської форми. І це попри те, що в роки Другої світової війни нацисти вивезли з окупованої Бельгії близько 25 тисяч євреїв, яких вбили в концтаборі Аушвіц.

Під час недільної ходи деяких з "карикатурних" євреїв зображували такими, що моляться біля Стіни Плачу. На зображенні стіни написали "плаче мураха", голландською мовою de klaugmier. Це нагадує написання Стіни Плачу - klaagmuur.

"Це зовсім не потурання антисемітизму - торішня реакція була надмірною", - заявив Петер Ван ден Бош. - На 200% тут немає антисемітизму".

Він підкреслив, що теми карнавалу засновані на тому, як жителі міста розуміють новини. Саме тому вони і вирішили познущатися, наприклад, над ЮНЕСКО.

Копирайт изображения EVN/RTBF Image caption На карнавалі були чоловіки у формі, що нагадувала нацистську, і з жіночими перуками

Коли Петера ван ден Боша запитали про ходу людей в нацистській формі під час недільного карнавалу, він заявив: "Цю символіку ми зазвичай не приймаємо, ми її засуджуємо. Але що з цим можна зробити? Саджати людей в тюрму? Ні!"

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ювал Ротем у Twitter звинуватив місто Алст в "ганебних проявах антисемітизму".

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес заявила, що зображення євреїв на карнавалі в Алсті завдають шкоду репутації країни і підривають її цінності.

"Використання стереотипів, які висміюють етнічні та релігійні групи, веде до розколу і ставить під загрозу нашу єдність", - сказала вона.

Джоель Рубінфельд, очільник Бельгійської ліги проти антисемітизму, заявив: "Прикро те, що 50 людей кинули тінь на весь карнавал, який є народним святом. Це створює місту Алст і всій країні жахливу репутацію в очах світу".

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