Коронавірус: хворих вже понад 80 тисяч, світові біржі реагують падінням

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італійці та туристи в Італії масово вдягають медичні маски. У країні - найбільша кількість хворих на коронавірус у Європі

На новий коронавірус у світі захворіли вже понад 80 тисяч людей.

27 683 людини одужали, 2699 померли.

Деякі фондові біржі відреагували падінням на поширення хвороби.

Якою є статистика по світу?

Найбільше коронавірус вдарив по п'ятьох країнах.

У Китаї захворіли 77,8 тисячі людей і 2 663 померли.

Уряд Китаю оголосив заборону на споживання диких тварин і оголосив боротьбу з полюванням, транспортуванням та торгівлею забороненими видами тварин, повідомляють державні ЗМІ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У великих містах Південної Кореї стоять черги за медичними масками

Вважається, що спалах почався на ринку в місті Ухань, провінція Хубей, де продавали вбитих диких тварин.

У понеділок країна повідомила про 508 нових хворих у порівнянні з 409 у неділю. Основну маса нових хворих зафіксували в Ухані.

Державне видання Global Times повідомило, що вчені досягли успіху в розробці пероральної вакцини, і професор університету Тяньцзінь прийняв чотири дози без побічних ефектів.

Але експерти попереджають, що до повного клінічного випробування незрозуміло, наскільки безпечними чи ефективними будуть такі вакцини, і може пройти ще кілька місяців, перш ніж вони будуть широкодоступними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італія найбільше серед європейських країн постраждала через поширення коронавірусу

У Південній Кореї 893 людини захворіли і вісім померли, в Італії захворіли 229 людей і семеро померли.

У Південній Кореї на карантин відправили кілька тисяч військових, а на півночі Італії закрили на в'їзд та виїзд кілька невеликих містечок, населення яких загалом становить понад 50 тисяч людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італійці відреагували на поширення коронавірусу масовим "очищенням" супермаркетів

В Японії захворіли 160 людей, окрім того понад 600 людей захворіли на борту круїзного судного Diamond Princess, яке пришвартоване у японському порту Йокогама. Чотири пасажири цього судна померли.

На Близькому Сході найбільший спалах коронавірусу зафіксували в Ірані, де 61 людина захворіла і 12 померли. Спалах в Ірані викликав паніку в сусідньому Іраку, де мешканці масово купували медичні маски.

Туреччина, Ірак та Афганістан закрили свої кордони з Іраном.

Як реагує світова економіка

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Токійській фондовій біржі поганий день. Але аналітики не вірять, що коронавірус розпочне глобальну рецесію економіки

На цьому тлі падають фондові біржі у США, Британії та Японії.

Японський індекс Nikkei 225 впав після відкриття торгів на 4,5%, але потім дещо відновив позиції і падіння наразі складає 3,3%.

Цієї ночі у США індекс Dow Jones впав на 3,5% - це найгірше падіння з лютого 2018 року.

У Шанхаї індекс Composite впав на 0,6%.

Втім, південнокорейський індекс Kospi виріс на понад 1%.

Багато аналітиків очікують, що поширення коронавірусу досягне піку в першому кварталі цього року, а економічна активність відновиться в другому кварталі.

"Ті, хто очікує, що вірус розпочне глобальну рецесію, можуть бути розчаровані, оскільки вплив, ймовірно, буде тимчасовим, - сказала Маргарет Ян, аналітик CMC Markets. - Центральні банки по всьому світу готові робити грошові ін'єкції та знижувати відсоткові ставки, щоб придушити потрясіння".

ВООЗ каже, що пандемії поки що немає

Очільник ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейєс заявив журналістам у понеділок, що кількість нових випадків за останні дні в Ірані, Італії та Південній Кореї "глибоко стурбувала".

Однак він додав: "На даний момент ми не є свідками безперебійного поширення цього вірусу, і ми не спостерігаємо важких захворювань чи смертей у великих масштабах".

"Чи має цей вірус потенціал пандемії? Абсолютно точно, він є. Чи ми вже там? З огляду на нашу оцінку, поки що ні", - наголосив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Група експертів з ВООЗ прибула до Уханю розслідувати походження коронавірусу

Очільник ВООЗ зазначив, що використання слова пандемія може викликати страх, і до того ж поки що воно не відповідає ситуації у світі.

Майк Райан, керівник програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій зі здоров'ям, повідомив, що настав час "зробити все, щоб підготуватися до пандемії".

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