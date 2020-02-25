На Канарах сотням туристів заборонили залишати готель через коронавірус

Копирайт изображения Facebook/Alison Frawley Image caption Повідомляють, що поліція не дозволяє туристам залишити H10 Costa Adeje Palace Hotel

На острові Тенерифе в архіпелазі Канарських островів сотням туристів заборонили залишати готель H10 Costa Adeje Palace. В італійського лікаря, який проживав в ньому, виявили коронавірус.

Сам лікар родом з регіону Ломбардія, де італійська влада бореться проти коронавірусу, відправивши на карантин кілька маленьких містечок.

Сотням гостей готелю сказали залишатися у своїх кімнатах на час проведення аналізів, повідомляють іспанські ЗМІ.

AFP цитує речницю органу охорони здоров'я регіону Вероніку Мартін, яка повідомила, що йдеться поки про моніторинг стану гостей готелю, а не карантин.

Кількість хворих на коронавірус у всьому світі наразі перевищує 80 тисяч, понад 2 700 людей померли і понад 27 тисяч одужали.

Коронавірус впливає на світову економіку - кілька провідних бірж світу у вівторок відкрилися падінням.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світ має зробити все, щоб підготуватися до можливої ​​пандемії.

Частка заражених людей, які померли, становить від 1% до 2%, але ВООЗ застерігає, що точний рівень смертності ще не відомий.

Що трапилося у готелі?

Газета El Pais процитувала джерела у поліції, які повідомили, що органи охорони здоров'я наказали проводити моніторинг стану клієнтів готелю.

Один з гостів готелю у Facebook опублікував зображення записки, залишеної під дверима його кімнати у вівторок.

У ній написано: "З сумом повідомляємо вам, що через причини, пов'язані з охороною здоров'я, готель закрили. Допоки санітарні органи не попередять, ви маєте залишатися у своїх кімнатах".

Поліцейські не дають людям виходити з готелю, повідомляють іспанські ЗМІ.

Один гість пізніше сказав BBC, що людям зараз дозволяють пересуватися по готелю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італійця відправили на карантин в університетську лікарню Нуестра Сеньора де Канделарія

У лікаря, який перебував у готелі зі своєю дружиною, в понеділок виявили коронавірус. Його відправили на карантин в університетську лікарню Нуестра Сеньора де Канделарія. Він пройде другий аналіз на підтвердження вірусу.

В Італії зафіксували найбільшу кількість випадків захворювання у Європі 231.

У регіонах Ломбардія та Венето в декількох маленьких містечках діє карантин. Наступні два тижні 50 000 жителів не зможуть виїхати з них без спеціального дозволу.

Семеро людей в Італії померли внаслідок захворювання.

Як змінюється ситуація у світі

До 977 зросла кількість хворих у Південній Кореї, 10 з них вже померли. США рекомендують своїм громадянам відмовитися від поїздок до країни

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Якими є симптоми і що треба робити?

Основними ознаками зараження є лихоманка (висока температура) і кашель, а також задишка і утруднення дихання.

Часте миття рук з милом або гелем, уникнення тісного контакту з людьми, які хворіють, дотиків до носа та рота немитими руками, можуть допомогти зменшити ризик зараження.

Кашель та чхання у носовичок, миття рук може мінімізувати ризик поширення захворювання.

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