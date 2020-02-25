На Канарах сотням туристів заборонили залишати готель через коронавірус
На острові Тенерифе в архіпелазі Канарських островів сотням туристів заборонили залишати готель H10 Costa Adeje Palace. В італійського лікаря, який проживав в ньому, виявили коронавірус.
Сам лікар родом з регіону Ломбардія, де італійська влада бореться проти коронавірусу, відправивши на карантин кілька маленьких містечок.
Сотням гостей готелю сказали залишатися у своїх кімнатах на час проведення аналізів, повідомляють іспанські ЗМІ.
AFP цитує речницю органу охорони здоров'я регіону Вероніку Мартін, яка повідомила, що йдеться поки про моніторинг стану гостей готелю, а не карантин.
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Кількість хворих на коронавірус у всьому світі наразі перевищує 80 тисяч, понад 2 700 людей померли і понад 27 тисяч одужали.
Коронавірус впливає на світову економіку - кілька провідних бірж світу у вівторок відкрилися падінням.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світ має зробити все, щоб підготуватися до можливої пандемії.
Частка заражених людей, які померли, становить від 1% до 2%, але ВООЗ застерігає, що точний рівень смертності ще не відомий.
Що трапилося у готелі?
Газета El Pais процитувала джерела у поліції, які повідомили, що органи охорони здоров'я наказали проводити моніторинг стану клієнтів готелю.
Один з гостів готелю у Facebook опублікував зображення записки, залишеної під дверима його кімнати у вівторок.
У ній написано: "З сумом повідомляємо вам, що через причини, пов'язані з охороною здоров'я, готель закрили. Допоки санітарні органи не попередять, ви маєте залишатися у своїх кімнатах".
Поліцейські не дають людям виходити з готелю, повідомляють іспанські ЗМІ.
Один гість пізніше сказав BBC, що людям зараз дозволяють пересуватися по готелю.
У лікаря, який перебував у готелі зі своєю дружиною, в понеділок виявили коронавірус. Його відправили на карантин в університетську лікарню Нуестра Сеньора де Канделарія. Він пройде другий аналіз на підтвердження вірусу.
В Італії зафіксували найбільшу кількість випадків захворювання у Європі 231.
У регіонах Ломбардія та Венето в декількох маленьких містечках діє карантин. Наступні два тижні 50 000 жителів не зможуть виїхати з них без спеціального дозволу.
Семеро людей в Італії померли внаслідок захворювання.
Як змінюється ситуація у світі
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Якими є симптоми і що треба робити?
Основними ознаками зараження є лихоманка (висока температура) і кашель, а також задишка і утруднення дихання.
Часте миття рук з милом або гелем, уникнення тісного контакту з людьми, які хворіють, дотиків до носа та рота немитими руками, можуть допомогти зменшити ризик зараження.
Кашель та чхання у носовичок, миття рук може мінімізувати ризик поширення захворювання.
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