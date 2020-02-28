Що зміниться з 1 березня: нові правила виїзду в Росію та підвищення пенсій

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ВВС News Україна зібрала головні зміни, які чекають на українців з початком весни.

В Росію - тільки по закордонних паспортах

З 1 березня поїхати до Росії українці зможуть, лише маючи закордонний паспорт.

В уряді, який ухвалив відповідне рішення, запевняють, що це спростить роботу прикордонників, адже інформацію можна буде зчитувати спеціальним пристроєм.

Важливо, що закордонний паспорт обов'язковий лише для українців, які перетинають кордон у напрямку Російської Федерації.

Якщо громадянин повертається в Україну з РФ, його пропустять навіть за наявності лише внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження, якщо йдеться про дітей.

Пенсії зростуть

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Деякі категорії пенсіонерів зможуть розраховувати на традиційну березневу індексацію пенсій.

За даними міністерства соцполітики, з 1 березня в середньому пенсії зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію в 3 370 гривень, доплата складе приблизно 306 гривень.

Збільшення виплат торкнеться людей, яким пенсії призначені за віком, через інвалідність, втрату годувальника чи за вислугою років.

Пенсії не збільшать держслужбовцям, науковим працівникам, помічникам депутатів, пенсіонерам, які отримують максимальні пенсії розміром 16 380 гривень, а також пенсіонерам зі спеціальними пенсіями, зокрема суддям та прокурорам.

Крім того, підвищення не торкнеться соціальних пенсій - тобто тих, які виплачують особам, у яких трудового стажу не вистачає навіть на мінімальну пенсію.

Військових годуватимуть по-новому

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Міністерство оборони анонсувало, що з березня українське військо перейде на нову систему харчування. Страви будуть обирати відповідно до каталогу, який налічує 409 продуктів на вибір.

Така ж система працює в багатьох країнах НАТО. В міністерстві запевняють, що нововведення дозволять забезпечити якісне і калорійне харчування військових.

Ціни на домашні телефони

"Укртелеком" повідомив, що з 1 березня скасовує знижку на щомісячну абонентську плату за послугу фіксованого телефонного зв'язку.

Ціни за користування домашніми телефонами виростуть на 20-25%.

Залежно від пакета вартість зв'язку зміниться з 67-99 гривень на місяць до 73-123 гривень.

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