В Україні є перший хворий на коронавірус
- 3 березня 2020
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В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Це чоловік, який повернувся з Італії.
Про випадок на брифінгу у вівторок заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Чоловік і жінка приїхали до Чернівецької області після подорожі по Італії.
При в'їзді в Україну у них перевірили температуру, симптомів спочатку не було. Вони були вдома на самоізоляції, коли 29 лютого виникли симптоми, схожі на коронавірус.
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За чоловіком виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні. Згодом лабораторно підтвердили, що у чоловіка - коронавірус.
"Випадок (коронавірусу - Ред.) зареєстровано в Україні. Ми почали працювати з контактними особами. Контактних осіб не багато", - розповів пан Ляшко на брифінгу.
За його словами, ці люди перебувають у режимі самоізоляції. Дружина хворого теж залишається вдома, у неї немає жодних симптомів. Аналіз на коронавірус у неї взяли.
"Дуже добре, що ці люди дотримувалися порад, і після повернення з Італії перебували на самоізоляції і не зустрічалися зі своїми близькими. Вони були самоізольовані у своїй квартирі", - розповів пан Ляшко.
Де лікують чоловіка, у МОЗ не кажуть. У хворого - лихоманка і сухий кашель.
"Стан хворобого - стабільний. Його можна було і не госпіталізувати, надавати медичну допомогу на дому. Але, оскільки, це перший випадок, і наше завдання унеможливити передачу вірусу в Україні, то його забрали до лікарні", - розповів заступник міністра.
Тим часом серед евакуйованих з Китаю українців, які перебувають у Нових Санжарах, коронавірусу не виявили. Обсервація закінчується в четвер, 5 березня.
Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р.
Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн
Прогорніть, щоб побачити карту
|Загальна кількість підтверджених випадків
|Загальна кількість померлих
|89 527
|3 056
Подивитися розбивку по країнах
|Країна
|Випадків
|Померли
|Китай
|80 174
|2 915
|Південна Корея
|4 212
|22
|Італія
|1 689
|35
|Іран
|1 501
|66
|Круїзне судно Diamond Princess
|706
|6
|Японія
|254
|6
|Німеччина
|150
|Сiнгапур
|108
|1
|Франція
|100
|2
|США
|62
|Кувейт
|56
|Бахрейн
|47
|Іспанія
|45
|Таїланд
|43
|1
|Британія
|36
|Австралія
|33
|1
|Малайзія
|24
|Швейцарія
|24
|Ірак
|21
|Об'єднанi Арабськi Емiрати
|20
|Канада
|19
|Норвегія
|19
|В'єтнам
|16
|Швеція
|14
|Нідерланди
|13
|Ізраїль
|10
|Австрія
|10
|Ліван
|10
|Хорватія
|8
|Сан-Марино
|8
|Бельгія
|8
|Греція
|7
|Фінляндія
|6
|Оман
|6
|Індія
|5
|Мексика
|5
|Данія
|4
|Пакистан
|4
|Фiлiппiни
|3
|1
|Азербайджан
|3
|Румунія
|3
|Грузія
|3
|Катар
|3
|Алжир
|3
|Чехія
|3
|Бразилія
|2
|Росія
|2
|Єгипет
|2
|Індонезія
|2
|Ісландія
|2
|Португалія
|2
|Камбоджа
|1
|Нова Зеландія
|1
|Непал
|1
|Шрі-Ланка
|1
|Еквадор
|1
|Монако
|1
|Республіка Македонія
|1
|Ірландія
|1
|Естонія
|1
|Литва
|1
|Білорусь
|1
|Афганістан
|1
|Нігерія
|1
|Вірменія
|1
|Домініканська Республіка
|1
|Люксембург
|1
|Йорданія
|1
|Туніс
Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я
Останнє оновлення: 03.03.2020, 5:30:00 GMT+2
Коронавірус - одужало 48 тисяч
Станом на 3 березня зафіксовано понад 90 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у 73-х країнах світу, з них понад три тисячі - летальні.
Повністю одужали вже 48 тисяч людей.
Епіцентром розповсюдження хвороби стало китайське місто Ухань. Звідти вірус розповсюдився практично по всьому світу - він вже є в США, Ірані, Японії, дістався і Європи.
Спалах хвороби фіксують в Італії, де є вже летальні випадки, є хворі в Іспанії, Швейцарії.
Де лікуватимуть хворих на коронавірус?
Для прийому пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив госпітальні бази у кожному регіоні України.
У Києві визначили шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.
У випадку симптомів поганого самопочуття МОЗ рекомендує звертатися до сімейного лікаря.
"Коронавірус це чи ні, лікарі проводять симптоматичне лікування. Таке, як і у випадку інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як у випадку грипоподібних інфекцій, наприклад. Не можу сказати, що для коронавірусу треба якісь особливі заходи", - розповів заступник міністра здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.
Що це за хвороба?
COVID-19 - це інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом, який був невідомий науці раніше.
Найпоширенішими симптомами коронавірусу є висока температура, втома та сухий кашель. У деяких пацієнтів можуть виникати ломота у м'язах і суглобах, нежить, біль у горлі або діарея.
Як хворіють на коронавірус?
За даними ВООЗ, 80% інфікованих коронавірусом видужують, не потребуючи особливого лікування.
Один з шести інфікованих коронавірусом може мати серйозні ускладнення, найпоширенішим є пневмонія. У зоні ризику люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби.
Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від коорнавірусу.
За попередніми підрахунками вчених, помирає від цієї хвороби близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зараз зафіксовано у китайській провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення хвороби. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.
Тести на коронавірус
Тести на коронавірус поки не можна придбати в аптеці.
Тому неможливо, наприклад, взяти тест в магазині та перевіритися самостійно.
У випадку підозри на хворобу і симптомів у міністерстві радять одразу звертатися до лікаря.
Тести на коронаірус проводять в лабораторії у Києві.
За даними МОЗ, в Україні є 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19. Набори містять приблизно 3 000 реакцій, чого вистачить для дослідження понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.
З 10 березня Україна отримає нову партію тестів на коронавірус, повідомили в МОЗ.
Як вберегтися від коронавірусу?
Не панікувати.
Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.
Крім того, більшість пацієнтів одужують завдяки лікуванню. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.
ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.
Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".
Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.
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