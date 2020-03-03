В Україні є перший хворий на коронавірус

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В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Це чоловік, який повернувся з Італії.

Про випадок на брифінгу у вівторок заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Чоловік і жінка приїхали до Чернівецької області після подорожі по Італії.

При в'їзді в Україну у них перевірили температуру, симптомів спочатку не було. Вони були вдома на самоізоляції, коли 29 лютого виникли симптоми, схожі на коронавірус.

За чоловіком виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні. Згодом лабораторно підтвердили, що у чоловіка - коронавірус.

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"Випадок (коронавірусу - Ред.) зареєстровано в Україні. Ми почали працювати з контактними особами. Контактних осіб не багато", - розповів пан Ляшко на брифінгу.

За його словами, ці люди перебувають у режимі самоізоляції. Дружина хворого теж залишається вдома, у неї немає жодних симптомів. Аналіз на коронавірус у неї взяли.

"Дуже добре, що ці люди дотримувалися порад, і після повернення з Італії перебували на самоізоляції і не зустрічалися зі своїми близькими. Вони були самоізольовані у своїй квартирі", - розповів пан Ляшко.

Де лікують чоловіка, у МОЗ не кажуть. У хворого - лихоманка і сухий кашель.

Копирайт изображения unian Image caption Температуру перевіряють на всіх пунктах пропуску в Україні

"Стан хворобого - стабільний. Його можна було і не госпіталізувати, надавати медичну допомогу на дому. Але, оскільки, це перший випадок, і наше завдання унеможливити передачу вірусу в Україні, то його забрали до лікарні", - розповів заступник міністра.

Тим часом серед евакуйованих з Китаю українців, які перебувають у Нових Санжарах, коронавірусу не виявили. Обсервація закінчується в четвер, 5 березня.

Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р. Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн Прогорніть, щоб побачити карту Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 89 527 3 056 Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10 Подивитися розбивку по країнах Країна Випадків Померли Китай 80 174 2 915 Південна Корея 4 212 22 Італія 1 689 35 Іран 1 501 66 Круїзне судно Diamond Princess 706 6 Японія 254 6 Німеччина 150 Сiнгапур 108 1 Франція 100 2 США 62 Кувейт 56 Бахрейн 47 Іспанія 45 Таїланд 43 1 Британія 36 Австралія 33 1 Малайзія 24 Швейцарія 24 Ірак 21 Об'єднанi Арабськi Емiрати 20 Канада 19 Норвегія 19 В'єтнам 16 Швеція 14 Нідерланди 13 Ізраїль 10 Австрія 10 Ліван 10 Хорватія 8 Сан-Марино 8 Бельгія 8 Греція 7 Фінляндія 6 Оман 6 Індія 5 Мексика 5 Данія 4 Пакистан 4 Фiлiппiни 3 1 Азербайджан 3 Румунія 3 Грузія 3 Катар 3 Алжир 3 Чехія 3 Бразилія 2 Росія 2 Єгипет 2 Індонезія 2 Ісландія 2 Португалія 2 Камбоджа 1 Нова Зеландія 1 Непал 1 Шрі-Ланка 1 Еквадор 1 Монако 1 Республіка Македонія 1 Ірландія 1 Естонія 1 Литва 1 Білорусь 1 Афганістан 1 Нігерія 1 Вірменія 1 Домініканська Республіка 1 Люксембург 1 Йорданія 1 Туніс Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Коронавірус - одужало 48 тисяч

Станом на 3 березня зафіксовано понад 90 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у 73-х країнах світу, з них понад три тисячі - летальні.

Повністю одужали вже 48 тисяч людей.

Епіцентром розповсюдження хвороби стало китайське місто Ухань. Звідти вірус розповсюдився практично по всьому світу - він вже є в США, Ірані, Японії, дістався і Європи.

Спалах хвороби фіксують в Італії, де є вже летальні випадки, є хворі в Іспанії, Швейцарії.

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Де лікуватимуть хворих на коронавірус?

Для прийому пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив госпітальні бази у кожному регіоні України.

У Києві визначили шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.

У випадку симптомів поганого самопочуття МОЗ рекомендує звертатися до сімейного лікаря.

"Коронавірус це чи ні, лікарі проводять симптоматичне лікування. Таке, як і у випадку інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як у випадку грипоподібних інфекцій, наприклад. Не можу сказати, що для коронавірусу треба якісь особливі заходи", - розповів заступник міністра здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

Копирайт изображения AFP / Getty Image caption Так дезинфікують транспорт у Південній Кореї

Що це за хвороба?

COVID-19 - це інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом, який був невідомий науці раніше.

Найпоширенішими симптомами коронавірусу є висока температура, втома та сухий кашель. У деяких пацієнтів можуть виникати ломота у м'язах і суглобах, нежить, біль у горлі або діарея.

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Як хворіють на коронавірус?

За даними ВООЗ, 80% інфікованих коронавірусом видужують, не потребуючи особливого лікування.

Один з шести інфікованих коронавірусом може мати серйозні ускладнення, найпоширенішим є пневмонія. У зоні ризику люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби.

Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від коорнавірусу.

За попередніми підрахунками вчених, помирає від цієї хвороби близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зараз зафіксовано у китайській провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення хвороби. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.

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Тести на коронавірус

Тести на коронавірус поки не можна придбати в аптеці.

Тому неможливо, наприклад, взяти тест в магазині та перевіритися самостійно.

У випадку підозри на хворобу і симптомів у міністерстві радять одразу звертатися до лікаря.

Тести на коронаірус проводять в лабораторії у Києві.

За даними МОЗ, в Україні є 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19. Набори містять приблизно 3 000 реакцій, чого вистачить для дослідження понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.

З 10 березня Україна отримає нову партію тестів на коронавірус, повідомили в МОЗ.

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують завдяки лікуванню. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

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ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

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