Втрачений мир та "лавка Діани": знаменитості біля Тадж-Махалу

  • 25 лютого 2020

Цей мавзолей вважають однією з найкрасивіших будівель світу, його часто називають "храмом великої любові".

На фоні Тадж-Махалу регулярно фотографуються іноземні політики, зірки, представники королівських родин та дуже багато туристів.

Ось до нього навідався американський президент зі своєю дружиною під час свого візиту до Індії.

Дональд і Меланія Трамп Копирайт изображения Getty Images
Image caption Дональд і Меланія Трамп

Президент США назвав це місце прикладом краси і багатства індійської культури.

Він залишив автограф у книзі підписів, в якій за багато років розписалася велика кількість знаменитостей.

Падишах імперії Бабурідів Шах-Джахан присвятив Тадж-Махал своїй померлій дружині Мумтаз-Махал. Звели його у XVII столітті.

Щороку Тадж-Махал відвідує близько 4,5 млн людей. Проте деякі фотографії є особливими.

Це фото 1992 року, де принцеса Діана сидить сама на лаві перед Тадж-Махалом, багато хто вважає символічним.

"Лавка Діани" так почали називати це місце Копирайт изображения Getty Images
Image caption "Лавка Діани" так почали називати це місце

Принцеса була в місті Агра з офіційним візитом разом з чоловіком принцом Чарльзом.

Чарльз був зайнятий справами і Діана вирушила до Тадж-Махалу сама.

Для шанувальників принцеси це фото стало підтвердженням того, що вона почувалася дуже самотньою у шлюбі.

Тепер місцеві гіди показують туристам "лавку Діани".

Кейт і Вільям Копирайт изображения Getty Images
Image caption Кейт і Вільям повторили знамените фото Діани

Майже через чверть століття, у 2016 році, син Діани принц Вільям разом зі своєю дружиною Кейт сфотографувалися на тому самому місці.

Представник Вільяма і Кейт під час візиту пари до Тадж-Махалу розповів таке: "Герцог Кембриджський знає, з якою повагою в Індії ставляться до його матері, і дуже радий тому, що її фото є у Тадж-Махалі, що пам'ять про неї живе".

Засновник Facebook Марк Цукерберг в 2015 році розпочав свій візит до Індії з Тадж-Махалу. Він написав тоді у своїй соцмережі, що все життя мріяв побачити цей мавзолей.

"Він ще красивіший, ніж я очікував. Неймовірно, що здатні побудувати люди і на що їх може надихнути любов", - написав Цукерберг.

Цукерберг Копирайт изображения FACEBOOK/MARK ZUCKERBERG
Image caption Цукерберг відвідав Тадж-Махал у 2015 році

У 2001 році тодішній президент Пакистану Первез Мушарраф і його дружина Себха відвідали Агру і Тадж-Махал під час зустрічей з прем'єром Індії Аталом Біхарі Ваджпаї.

Тоді лідери обговорювали питання про статус Кашміру, який обидві країни вважають своєю територією.

Саміт почався з дружніх заяв, але закінчився безрезультатно. Це вважають втраченим шансом для миру між Пакистаном та Індією.

Первез Мушарраф і його дружина Себха Копирайт изображения Getty Images
Image caption Президент Пакистану Первез Мушарраф і його дружина Себха, 2001 рік

Музиканту легендарної "The Beatles" Джорджу Гаррісону було 23 роки, коли у 1966 році він відвідав Тадж-Махал.

Як і годиться новатору, який випереджає свій час, біля "храму любові" Джордж зробив селфі — задовго до винайдення цього слова і явища.

Гаррісон Копирайт изображения HARRISON FAMILY/PA
Image caption Робив селфі, коли це ще не було мейнстрімом

У 1959 році Дуайт Ейзенхауер став першим американським президентом, який відвідав Індію з офіційним візитом.

Президент приїхав до Тадж-Махалу на відкритому кадилаку, його зустрічали радісні натовпи місцевих жителів.

Тадж-Махал Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ейзенхауер теж зробив фото біля Тадж-Махалу

Прем'єр Індії Джавахарлал Неру сказав тоді, що Ейзенхауер підкорив серце Індії.

Часи відтоді помітно змінилися. Під час візиту Дональда Трампа місто Агра повністю перекрили, а возили американського президента у броньованому автомобілі на прізвисько "Звір".

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