Втрачений мир та "лавка Діани": знаменитості біля Тадж-Махалу

Цей мавзолей вважають однією з найкрасивіших будівель світу, його часто називають "храмом великої любові".

На фоні Тадж-Махалу регулярно фотографуються іноземні політики, зірки, представники королівських родин та дуже багато туристів.

Ось до нього навідався американський президент зі своєю дружиною під час свого візиту до Індії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд і Меланія Трамп

Президент США назвав це місце прикладом краси і багатства індійської культури.

Він залишив автограф у книзі підписів, в якій за багато років розписалася велика кількість знаменитостей.

Падишах імперії Бабурідів Шах-Джахан присвятив Тадж-Махал своїй померлій дружині Мумтаз-Махал. Звели його у XVII столітті.

Щороку Тадж-Махал відвідує близько 4,5 млн людей. Проте деякі фотографії є особливими.

Це фото 1992 року, де принцеса Діана сидить сама на лаві перед Тадж-Махалом, багато хто вважає символічним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Лавка Діани" так почали називати це місце

Принцеса була в місті Агра з офіційним візитом разом з чоловіком принцом Чарльзом.

Чарльз був зайнятий справами і Діана вирушила до Тадж-Махалу сама.

Для шанувальників принцеси це фото стало підтвердженням того, що вона почувалася дуже самотньою у шлюбі.

Тепер місцеві гіди показують туристам "лавку Діани".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кейт і Вільям повторили знамените фото Діани

Майже через чверть століття, у 2016 році, син Діани принц Вільям разом зі своєю дружиною Кейт сфотографувалися на тому самому місці.

Представник Вільяма і Кейт під час візиту пари до Тадж-Махалу розповів таке: "Герцог Кембриджський знає, з якою повагою в Індії ставляться до його матері, і дуже радий тому, що її фото є у Тадж-Махалі, що пам'ять про неї живе".

Засновник Facebook Марк Цукерберг в 2015 році розпочав свій візит до Індії з Тадж-Махалу. Він написав тоді у своїй соцмережі, що все життя мріяв побачити цей мавзолей.

"Він ще красивіший, ніж я очікував. Неймовірно, що здатні побудувати люди і на що їх може надихнути любов", - написав Цукерберг.

Копирайт изображения FACEBOOK/MARK ZUCKERBERG Image caption Цукерберг відвідав Тадж-Махал у 2015 році

У 2001 році тодішній президент Пакистану Первез Мушарраф і його дружина Себха відвідали Агру і Тадж-Махал під час зустрічей з прем'єром Індії Аталом Біхарі Ваджпаї.

Тоді лідери обговорювали питання про статус Кашміру, який обидві країни вважають своєю територією.

Саміт почався з дружніх заяв, але закінчився безрезультатно. Це вважають втраченим шансом для миру між Пакистаном та Індією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Пакистану Первез Мушарраф і його дружина Себха, 2001 рік

Музиканту легендарної "The Beatles" Джорджу Гаррісону було 23 роки, коли у 1966 році він відвідав Тадж-Махал.

Як і годиться новатору, який випереджає свій час, біля "храму любові" Джордж зробив селфі — задовго до винайдення цього слова і явища.

Копирайт изображения HARRISON FAMILY/PA Image caption Робив селфі, коли це ще не було мейнстрімом

У 1959 році Дуайт Ейзенхауер став першим американським президентом, який відвідав Індію з офіційним візитом.

Президент приїхав до Тадж-Махалу на відкритому кадилаку, його зустрічали радісні натовпи місцевих жителів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ейзенхауер теж зробив фото біля Тадж-Махалу

Прем'єр Індії Джавахарлал Неру сказав тоді, що Ейзенхауер підкорив серце Індії.

Часи відтоді помітно змінилися. Під час візиту Дональда Трампа місто Агра повністю перекрили, а возили американського президента у броньованому автомобілі на прізвисько "Звір".

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