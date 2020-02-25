У Франції розгадали таємничі написи на скелі, яким 200 років

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У регіоні Бретань, що на північному заході Франції, розгадали таємничі написи на прибережній скелі.

Камінь висотою близько метра, вкритий написами, знайшли ще кілька років тому. Але розшифрувати, що там написано не могли.

Після того, як науковці зневірилися, представники місцевої влади оголосити конкурс і призначили винагороду.

І ось представники муніципалітету Плугастель оголосили про двох переможців, які розшифрували напис і розділять приз у дві тисячі євро.

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З'ясувалось, що напис 230-річної давності пов'язаний з чиєїсь трагічною загибеллю.

За словами мера Плугастеля Домініка Капа, обидві розшифровки не були ідентичними, але зміст послання був дуже схожий.

Переможці прийшли до висновку, що напис зробили в пам'ять про померлу людину.

Один з переможців, професор англійської мови і експерт з кельтської культури Ноель Рене Тудік, виходив з того, що автор послання розмовляв бретонською мовою XVIII століття і був напівписьменним.

Основна частина його перекладу звучить так: "Серж загинув, не маючи навичок веслування, коли вітер перевернув його човен".

Другу версію перекладу, яка перемогла, надіслали історик Роже Фаліго і художник Ален Робе. Вони теж вважають, що текст написаний бретонською мовою, але з домішками валлійської.

Їхній переклад звучить так: "Він був втіленням хоробрості і любові до життя. Десь на острові на нього напали, і він загинув".

Напис на камені знайшли кілька років тому в маленькій бухті на узбережжі Бретані. 20 загадкових рядків займають всю поверхню каменю.

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Побачити його можна тільки під час відпливу.

Поряд з відомими літерами латинського алфавіту там є перевернуті літери, а також перекреслені символи, що нагадують скандинавські Ø.

Судячи з дат "1786" і "тисячі сімсот вісімдесят сім", напис зробили за кілька років до Французької революції. Поруч вигравіювані корабель і серце з хрестом.

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Напис довго не могли розшифрувати і оголосили конкурс, назвавши його "Таємниця Шампольона в Плугастель-Даула". Така назва присвячена лінгвісту Жана-Франсуа Шампольону, який розшифрував в 19 столітті давньоєгипетські ієрогліфи з Розеттського каменю.

За даними адміністрації Плугастель, на конкурс надіслали 61 версію перекладу. Багато версій були з Франції, але відгукнулися і фахівці з інших країн - зокрема, з Росії, Бразилії, Таїланду і США.

Переможців обирало журі, яке складалося з істориків. На їхню думку, ті переклади, які перемогли, були найбільш правдоподібними.

За словами мера Домініка Капа, таємниця послання ще не розгадана повністю, до точної розшифровки ще далеко.

Але результати конкурсу, вважає він, стали великим кроком вперед.

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