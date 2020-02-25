Коронавірус: температуру мірятимуть на всьому кордоні України

Копирайт изображения Getty HUSSEIN FALEH Image caption Так температуру мріяють при перетині кордону в Іраку

Температуру мірятимуть в усіх громадян, як прибувають на територію України. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на нараді щодо ситуації з коронавірусом.

"Температурний скринінг є обов'язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України", - заявив пан Аваков.

З країнами ЄС Україна має 29 пунктів пропуску, а загалом на кордоні - 232.

За словами Авакова, сьогодні на пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, оглянули близько 1000 людей.

Також температурний планують зробити контроль і на лінії розмежування із тимчасово окупованими Кримом та окремими районами Донецької та Луганської областей.

Групи із прикордонників та медиків будуть чергувати позмінно, усі вони забезпеченні необхідними засобами захисту, заявив пан Аваков.

У разі, якщо зафіксують, що у людину підвищена температура, її відправлятимуть на додаткові обстеження.

Копирайт изображения PHILIP FONG Image caption Так температуру міряють на кордоні з Японією

Як в Україні перевіряють на коронавірус?

Як запевняють у МОЗ, в Україні коронавірусу поки що немає. У Чернівцях перевіряють жінку, яка повернулась нещодавно з Італії і повідомила, що погано себе почуває.

У МОЗ розповіли ВВС News Україна, як виглядає перевірка на коронавірус в Україні.

Копирайт изображения Reuters

У людини беруть перший аналіз у лікарні, куди її привезли. Перевірка йде на всі відомі види гострих респіраторних інфекцій.

Якщо їх не знаходять, матеріали передають в обласну лабораторію. Якщо і там не знаходять відомих вірусів, то далі аналіз везуть до Києва.

Лише у Києві є потрібні тести і лише там перевіряють остаточно, коронавірус це чи ні.

Матеріали везуть, наприклад, автомобілем. У випадку Нових Санжар, де перевіряли евакуйованих, везли літаком. Сам тест роблять 5-7 годин. Тобто з часу, від коли виникла підозра, до остаточного спростування чи підтвердження, може пройти і кілька днів.

За даними МОЗ, в Україні є 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.

Копирайт изображения AFP

Коронавірус у Європі

В Італії на коронавірус захворіли кілька сот людей, померли вже семеро. Хворих на коронавірус виявили в Австрії, на Канарських островах (Іспанія), в Ірані.

В понеділок Італія запровадила ряд обмежень у північних регіонах Ломбардія і Венето. У кількох маленьких містечках, де живе близько 50 тисячі людей, ввели карантин. Туди не можна в'їхати чи виїхати без спеціального дозволу.

У закритих містах тимчасово не працюють школи та багато фірм, скасували громадські та спортивні заходи, Венеційський карнавал.

На новий коронавірус у світі захворіли вже понад 80 тисяч людей, 2700 людей померли, а 27 тисяч одужали.

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