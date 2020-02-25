Епідемія коронавірусу у Китаї йде на спад. Випуск новин
- 25 лютого 2020
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У випуску новин 25 лютого:
- Китай успішно бореться із епідемією коронавірусу, кількість інфікованих меншає.
- Доля українки в Ухані, яка відмовилася від евакуації через собаку.
- Помер Хосні Мубарак, який керував Єгиптом 30 років.
- І лінія фронту у Сирії. Як живуть діти у зоні бойових дій.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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