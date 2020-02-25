Епідемія коронавірусу у Китаї йде на спад. Випуск новин

  • 25 лютого 2020

У випуску новин 25 лютого:

  • Китай успішно бореться із епідемією коронавірусу, кількість інфікованих меншає.
  • Доля українки в Ухані, яка відмовилася від евакуації через собаку.
  • Помер Хосні Мубарак, який керував Єгиптом 30 років.
  • І лінія фронту у Сирії. Як живуть діти у зоні бойових дій.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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