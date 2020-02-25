Епідемія коронавірусу у Китаї йде на спад. Випуск новин

У випуску новин 25 лютого:

Китай успішно бореться із епідемією коронавірусу, кількість інфікованих меншає.

Доля українки в Ухані, яка відмовилася від евакуації через собаку.

Помер Хосні Мубарак, який керував Єгиптом 30 років.

І лінія фронту у Сирії. Як живуть діти у зоні бойових дій.

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