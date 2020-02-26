Попит на польоти в космос зростає, Virgin Galactic випускає додаткові квитки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядає космічне судно компанії Virgin Galactic

Компанія Virgin Galactic, якою володіє мільярдер Річард Бренсон, випустить більше квитків на космічні польоти на тлі зростання попиту.

За повідомленням, компанія отримала майже вісім тисяч заявок на майбутні комерційні рейси.

Це більше ніж удвічі від кількості охочих, яка була наприкінці вересня 2019 року.

Поки що Virgin Galactic продала 600 квитків на свій перший політ. Він запланований на кінець цього року.

Ця інформація з'явилася на тлі новин про те, що чистий збиток компанії Virgin Galactic сягнув 73 млн доларів за останній квартал.

Наразі космічне підприємство, що базується в Каліфорнії, бере з клієнтів депозит у розмірі 1000 доларів США, щоби зареєструвати їх на майбутні рейси. Таким чином вони опиняються у списку очікування, якщо з'являться додаткові вільні місця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сер Річард Бренсон, власник компанії Virgin Galactic

Virgin Galactic повідомила, що ціни та терміни наступного рейсу поки що невідомі. Квитки на перший рейс продавали по 250 тисяч доларів за один.

З-поміж тих, хто вже придбав квитки, такі знаменитості як співак Джастін Бібер та кіноактор Леонардо Ді Капріо. Сер Річард Бренсон також вирушить в перший політ.

"Нас дуже заохочує постійний і зростаючий попит у всьому світі на приватний космічний політ", - сказав Стівен Аттенборо, комерційний директор Virgin Galactic.

Virgin Galactic - єдина космічна туристична група, яка офіційно вийшла на Нью-Йоркську біржу у жовтні минулого року.

Компанія сера Річарда Бренсона Virgin Galactic змагаються з SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса за туристичні польоти на орбіту.

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