Копирайт изображения Getty Images

Владислав Сурков, колишній радник президента Росії Володимира Путіна, якого також називали куратором Кремля по українських питаннях, зробив кілька гучних заяв під час свого інтерв'ю виданню Актуальные комментарии.

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів, дивовижним чином доведений до крайньої межі захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є, а нації немає", - заявив Сурков під час смс-листування з журналістом.

Сурков додав, що вважає себе "укрооптимістом", і що Україна таки буде, бо "хохли вперті хлопці".

На його думку, саме Росія має брати безпосередню участь у виборі того, якою саме буде Україна та "в яких кордонах".

"Примушення силою до братських стосунків - єдиний метод, що історично довів свою ефективність на українському напрямку. Не думаю, що винайдуть щось інше", - заявив Сурков.

Копирайт изображения Getty Images

Колишній радник Путіна також заявив, що сепаратисти на Донбасі - "справжні воїни" та "просто герої".

На запитання, чи повернеться Донбас під контроль української влади, Сурков заявив, що не може такого уявити.

"Донбас не заслуговує на таке приниження. Україна не заслуговує такої честі", - переконує він.

Сурков також визнав, що саме він займався ситуацією на Донбасі та відносинами з Україною протягом останніх років, а від справ відійти вирішив за власним бажанням.

Хто такий Сурков?

Владислав Сурков став помічником Володимира Путіна у вересні 2013 року. Це сталося за два місяці до початку Євромайдану в Києві, після чого Росія анексувала Крим, а на сході України почався військовий конфлікт.

З 2014 року його ім'я пов'язують з політичними проєктами на непідконтрольній Києву території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Його називали "сірим кардиналом Кремля".

Сурков - один з головних перемовників у "мінському процесі" від Росії, він був одним з учасників саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

Про те, що Сурков, найімовірніше, піде з посади, ЗМІ повідомляли ще у травні 2018 року, пояснюючи це тим, що він не хоче працювати з замороженим конфліктом на Донбасі. Але остаточно від справ він відійшов в січні цього року.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.