Влада Гонконгу роздасть жителям по $1200. Просто так
Влада Гонконгу подарує постійним жителям по 1 200 доларів США. У бюджеті вже заклали фінансову допомогу для понад семи мільйонів людей, що мешкають у Гонконзі.
Представники влади пояснюють, що пішли на такий крок, аби полегшити фінансове становище мешканців і простимулювати місцеву економіку.
Економіка регіону останнім часом переживає непрості часи: передусім, через регулярні протести та коронавірус.
- У Гонконгу карантин: за порушення - штрафи та в'язниця
- "Майдан" у Гонконзі: барикади, штурм та сльозогінний газ
Станом на 26 лютого в Гонконгу зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом, два з них - смертельні.
"Наша економіка цьогоріч стикається з величезними проблемами", - заявив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан.
"Після ретельного аналізу ситуації я вирішив перерахувати по 10 тисяч гонконгівських доларів ($1 280) усім постійним мешканцям віком понад 18 років. Мета - заохотити споживання і зняти фінансовий тягар", - додав міністр.
Влада також має намір знизити плату за оренду житла, а також податки на майно та зарплату.
Згідно з прогнозами, вже наступного року дефіцит бюджету сягне 18 мільярдів доларів - це рекордний показник для Гонконгу.
Окрім коронавірусу та протестів, на погіршення економічного становища регіону відчутно впливає й торговельна війна Китаю і США.
Раніше влада створила фонд допомоги для галузей економіки, які сильно постраждали через спалах коронавірусу - зокрема, йдеться про готельно-ресторанну й туристичну галузі.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!