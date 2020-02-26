Влада Гонконгу роздасть жителям по $1200. Просто так

Копирайт изображения Getty Images

Влада Гонконгу подарує постійним жителям по 1 200 доларів США. У бюджеті вже заклали фінансову допомогу для понад семи мільйонів людей, що мешкають у Гонконзі.

Представники влади пояснюють, що пішли на такий крок, аби полегшити фінансове становище мешканців і простимулювати місцеву економіку.

Економіка регіону останнім часом переживає непрості часи: передусім, через регулярні протести та коронавірус.

Станом на 26 лютого в Гонконгу зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом, два з них - смертельні.

"Наша економіка цьогоріч стикається з величезними проблемами", - заявив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан.

"Після ретельного аналізу ситуації я вирішив перерахувати по 10 тисяч гонконгівських доларів ($1 280) усім постійним мешканцям віком понад 18 років. Мета - заохотити споживання і зняти фінансовий тягар", - додав міністр.

Копирайт изображения Getty Images

Влада також має намір знизити плату за оренду житла, а також податки на майно та зарплату.

Згідно з прогнозами, вже наступного року дефіцит бюджету сягне 18 мільярдів доларів - це рекордний показник для Гонконгу.

Окрім коронавірусу та протестів, на погіршення економічного становища регіону відчутно впливає й торговельна війна Китаю і США.

Раніше влада створила фонд допомоги для галузей економіки, які сильно постраждали через спалах коронавірусу - зокрема, йдеться про готельно-ресторанну й туристичну галузі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!