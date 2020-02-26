Самоспалення під офісом Зеленського: чоловік живий

Копирайт изображения Roman Igorevich Petushkov

Чоловік, який спробував підпалити себе під Офісом президента, живий та має легкі опіки, повідомили в ОП.

Обережно - фотографії та відео можуть шокувати!

За даними пресслужби ОП, поліція встановлює особу чоловіка. В ОП кажуть, що він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

Сьогодні під Офісом президента відбувався мітинг медичних працівників.

"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу президента, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з'явився за кілька хвилин до підпалу", - додали в ОП.

Копирайт изображения Bogdan. Aminov

Чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

На відео з місця подій було видно, що чоловік навіть зумів встати після того, як полум'я загасили.

Речник президента Юлія Мендель додала, що відділ звернення громадян ОП "вирушив на зустріч із чоловіком, який вчинив самопідпал, аби з'ясувати питання, до яких він хотів привернути увагу".

Копирайт изображения BOGDAN.AMINOV

Копирайт изображения Roman Igorevich Petushkov

Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

Журналіст Богдан Амінов також повідомив з місця подій, що чоловік - мешканець Сумської області та мав конфлікт з місцевою владою щодо розпаювання землі.

"Неодноразово звертався в різні інстанції, але безрезультатно", - додав журналіст.

Журналіст Богдан Амінов передав з місця подій, що першим на допомогу чоловіку кинувся протестувальник Максим, який гасив полум'я "голими руками" і теж отримав опіки.

Журналіст Роман Пєтушков, який працював на мітингу медиків, розповів ВВС News Україна подробиці подій.

"Коли я підбіг, чоловіка вже загасили та ним опікувалися медики Національної гвардії. Вже було невелике очеплення, чоловік мав дуже пригнічений вигляд, він не кричав, але всіляко розповідав про несправедливість", - - каже пан Пєтушков.

За його словами, швидка їхала хвилин 15, чоловіка швидко поклали на гоші та вивезли з-під будівлі Офісу президента.

"З почутого на місці зрозумів, що чоловіка доволі швидко загасили, плюс велика кількість одягу на ньому врятувала його від значних опіків. Але частини тіла без одягу значно постраждали - обличчя було обгоріле, а на руках в прямому сенсі слова висіла шкіра", - додав журналіст Роман Пєтушков.

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