Коронавірус шириться з Італії на інші країни Європи. Які саме?

  • 26 лютого 2020
Венеційський карнавал цього року завершився дочасно через поширення коронавірусу у північній Італії Копирайт изображения Getty Images
Image caption Венеційський карнавал цього року завершився дочасно через поширення коронавірусу у північній Італії

Кілька європейських країн повідомили про перші випадки коронавірусу на своїй території. Усі вони, як виглядає, пов'язані з людьми, які приїхали з Італії.

Виявлення хворих на коронавірус в Австрії, Хорватії, Швейцарії пов'язано із тими, хто подорожував Італією і повернувся додому, або ж з італійцями, які приїхали до цієї країни. Те саме можна сказати про перших хворих в Африці (в Алжирі) та Латинській Америці (у Бразилії).

В Алжирі хворобу виявили у громадянина Італії, який приїхав туди 17 лютого. У Бразилії захворів 61-річний місцевий житель, який нещодавно повернувся з відрядження в Італії.

Італія і надалі є епіцентром поширення коронавірусу в Європі. Там захворіли понад 300 людей, 12 померли. Проте її сусіди вирішили, що закрити кордони було б надмірною реакцією.

Міністри охорони здоров'я Італії, Франції та Німеччини, а також представники Єврокомісії підтвердили намір не закривати кордони.

"Ми говоримо про вірус, який не поважає кордони", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Його німецький колега Єнс Шпан заявив, що сусіди Італії ставляться до ситуації "дуже, дуже серйозно", і розуміють, що "може бути гірше, перед тим, як стане краще".

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Image caption У Венеції почали дезінфікувати громадський транспорт - "вапоретто" - катерів, якими туристи та мешканці міста пересуваються каналами, а також між островами венеційської лагуни

У Британії школярів, які повернулися з канікул на півночі Італії, залишили під спостереженням вдома. А британський уряд розробив нові поради для громадян, які збираються подорожувати.

Разом із тим, як заявив міністр охорони здоров'я Метт Генкок, планів припинити авіасполучення з Італією, яку щороку відвідують три мільйони британців, немає.

"Італія (першою) припинила приймати рейси з Китаю, а нині виявилася найбільш ураженою (коронавірусом) країною у Європі", - заявив британський урядовець.

Що відбувається в Європі?

  • В Австрії у молодої пари з Італії, яка нині живе в Інсбруку, Тіроль, підтвердили захворювання на коронавірус. Їхнє помешкання опломбували, а готель, де працював один з членів подружжя, закрили. Згодом повідомили, що готель дозволили відкрити, але "задля перестороги" відправлять на карантин дев'ятеро людей, які контактували з ними, а також проведуть усі необхідні тести.
  • У Швейцарії ізолювали чоловіка у віці за 70 років, який живе у Тічино, що на кордоні з Італією, і заразився на коронавірус у Мілані 15 лютого.
  • У Хорватії чоловік, який щойно повернувся з Італії, став першим хворим на коронавірус на Балканах.
  • На іспанському острові Тенерифе понад 1000 людей ізолювали в готелі по тому, як виявилося, що лікар-італієць та його дружина захворіли на коронавірус.
  • Зафіксовано перший випадок коронавірусу у материковій Іспанії, у Барселоні, де захворіла жінка, яка повернулася із Північної Італії.
  • У Греції перший випадок коронавірусу також пов'язаний із жінкою, яка повернулася із Північної Італії. Їй 38 років.
  • Франція та Німеччина також повідомили про нові випадки, які пов'язані із подорожчуючими з Італії.
  • У Франції також підтвердили першу смерть громадянина країни від коронавірусу. Смерть 60-річного француза стала другою у Франції по тому, як помер 80-річний турист з Китаю.

Що відбувається у світі?

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про те, що 80 980 людей інфіковані коронавірусом.

Влада Ірану заявила про 19 померлих та 139 інфікованих. В країні вважають, що цифри можуть бути вищими. Ці припущення лише посилилися по тому, як стало відомо про зараження заступника міністра охорони здоров'я Ірану.

З Південної Кореї повідомляють про 115 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих - 1,261. Це найбільша кількість хворих на коронавірус за межами Китаю. 11 людей померли.

США підтвердили, що в одного військовослужбовця на базі у Південній Кореї діагностували коронавірус. Це перший випадок захворювання серед американських військових. 23-річний військовий перебуває на карантині.

Загалом у Південній Кореї перебувають 28,5 тисяч американських вояків.

Багато випадків коронавірусу у Південній Кореї пов'язані із апокаліптичною сектою, послідовники якої вірять, що її засновник - втілення Другого пришестя Христа на Землю.

У Японії прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав організаторів великих спортивних та культурних подій скасувати або перенести їх на два тижні. Це ще більш загострило побоювання щодо можливості скасування Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

У самому Китаї, звідки поширився новий коронавірус, інфіковані 78 064 людей. У вівторок, 25 лютого, від коронавірусу померли 52 людини. Це найменша кількість померлих за останні три тижні. Загалом від початку епідемії у Китаї померли 2 715 людей.

Нині багато уваги привертає питання поширення хвороби.

Генеральний директор ВООЗ заявив, що раптовий сплеск кількості інфікованих за межами Китаю "надзвичайно непокоїть".

У Центрі контролю та профілактики захворювань США попередили про "серйозні наслідки" поширення хвороби для країни, а один із представників організації заявив, що головне питання - у тому, коли поширення вірусу переросте у пандемію, а не в тому, чи можливо це в принципі.

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