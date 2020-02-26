Коронавірус шириться з Італії на інші країни Європи. Які саме?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Венеційський карнавал цього року завершився дочасно через поширення коронавірусу у північній Італії

Кілька європейських країн повідомили про перші випадки коронавірусу на своїй території. Усі вони, як виглядає, пов'язані з людьми, які приїхали з Італії.

Виявлення хворих на коронавірус в Австрії, Хорватії, Швейцарії пов'язано із тими, хто подорожував Італією і повернувся додому, або ж з італійцями, які приїхали до цієї країни. Те саме можна сказати про перших хворих в Африці (в Алжирі) та Латинській Америці (у Бразилії).

В Алжирі хворобу виявили у громадянина Італії, який приїхав туди 17 лютого. У Бразилії захворів 61-річний місцевий житель, який нещодавно повернувся з відрядження в Італії.

Італія і надалі є епіцентром поширення коронавірусу в Європі. Там захворіли понад 300 людей, 12 померли. Проте її сусіди вирішили, що закрити кордони було б надмірною реакцією.

Міністри охорони здоров'я Італії, Франції та Німеччини, а також представники Єврокомісії підтвердили намір не закривати кордони.

"Ми говоримо про вірус, який не поважає кордони", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Його німецький колега Єнс Шпан заявив, що сусіди Італії ставляться до ситуації "дуже, дуже серйозно", і розуміють, що "може бути гірше, перед тим, як стане краще".

Копирайт изображения AFP Image caption У Венеції почали дезінфікувати громадський транспорт - "вапоретто" - катерів, якими туристи та мешканці міста пересуваються каналами, а також між островами венеційської лагуни

У Британії школярів, які повернулися з канікул на півночі Італії, залишили під спостереженням вдома. А британський уряд розробив нові поради для громадян, які збираються подорожувати.

Разом із тим, як заявив міністр охорони здоров'я Метт Генкок, планів припинити авіасполучення з Італією, яку щороку відвідують три мільйони британців, немає.

"Італія (першою) припинила приймати рейси з Китаю, а нині виявилася найбільш ураженою (коронавірусом) країною у Європі", - заявив британський урядовець.

Що відбувається в Європі?

В Австрії у молодої пари з Італії, яка нині живе в Інсбруку, Тіроль, підтвердили захворювання на коронавірус. Їхнє помешкання опломбували, а готель, де працював один з членів подружжя, закрили. Згодом повідомили, що готель дозволили відкрити, але "задля перестороги" відправлять на карантин дев'ятеро людей, які контактували з ними, а також проведуть усі необхідні тести.

у молодої пари з Італії, яка нині живе в Інсбруку, Тіроль, підтвердили захворювання на коронавірус. Їхнє помешкання опломбували, а готель, де працював один з членів подружжя, закрили. Згодом повідомили, що готель дозволили відкрити, але "задля перестороги" відправлять на карантин дев'ятеро людей, які контактували з ними, а також проведуть усі необхідні тести. У Швейцарії ізолювали чоловіка у віці за 70 років, який живе у Тічино, що на кордоні з Італією, і заразився на коронавірус у Мілані 15 лютого.

ізолювали чоловіка у віці за 70 років, який живе у Тічино, що на кордоні з Італією, і заразився на коронавірус у Мілані 15 лютого. У Хорватії чоловік, який щойно повернувся з Італії, став першим хворим на коронавірус на Балканах.

чоловік, який щойно повернувся з Італії, став першим хворим на коронавірус на Балканах. На іспанському острові Тенерифе понад 1000 людей ізолювали в готелі по тому, як виявилося, що лікар-італієць та його дружина захворіли на коронавірус.

понад 1000 людей ізолювали в готелі по тому, як виявилося, що лікар-італієць та його дружина захворіли на коронавірус. Зафіксовано перший випадок коронавірусу у материковій Іспанії , у Барселоні, де захворіла жінка, яка повернулася із Північної Італії.

, у Барселоні, де захворіла жінка, яка повернулася із Північної Італії. У Греції перший випадок коронавірусу також пов'язаний із жінкою, яка повернулася із Північної Італії. Їй 38 років.

перший випадок коронавірусу також пов'язаний із жінкою, яка повернулася із Північної Італії. Їй 38 років. Франція та Німеччина також повідомили про нові випадки, які пов'язані із подорожчуючими з Італії.

також повідомили про нові випадки, які пов'язані із подорожчуючими з Італії. У Франції також підтвердили першу смерть громадянина країни від коронавірусу. Смерть 60-річного француза стала другою у Франції по тому, як помер 80-річний турист з Китаю.

Що відбувається у світі?

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про те, що 80 980 людей інфіковані коронавірусом.

Влада Ірану заявила про 19 померлих та 139 інфікованих. В країні вважають, що цифри можуть бути вищими. Ці припущення лише посилилися по тому, як стало відомо про зараження заступника міністра охорони здоров'я Ірану.

З Південної Кореї повідомляють про 115 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих - 1,261. Це найбільша кількість хворих на коронавірус за межами Китаю. 11 людей померли.

США підтвердили, що в одного військовослужбовця на базі у Південній Кореї діагностували коронавірус. Це перший випадок захворювання серед американських військових. 23-річний військовий перебуває на карантині.

Загалом у Південній Кореї перебувають 28,5 тисяч американських вояків.

Багато випадків коронавірусу у Південній Кореї пов'язані із апокаліптичною сектою, послідовники якої вірять, що її засновник - втілення Другого пришестя Христа на Землю.

У Японії прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав організаторів великих спортивних та культурних подій скасувати або перенести їх на два тижні. Це ще більш загострило побоювання щодо можливості скасування Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

У самому Китаї, звідки поширився новий коронавірус, інфіковані 78 064 людей. У вівторок, 25 лютого, від коронавірусу померли 52 людини. Це найменша кількість померлих за останні три тижні. Загалом від початку епідемії у Китаї померли 2 715 людей.

Нині багато уваги привертає питання поширення хвороби.

Генеральний директор ВООЗ заявив, що раптовий сплеск кількості інфікованих за межами Китаю "надзвичайно непокоїть".

У Центрі контролю та профілактики захворювань США попередили про "серйозні наслідки" поширення хвороби для країни, а один із представників організації заявив, що головне питання - у тому, коли поширення вірусу переросте у пандемію, а не в тому, чи можливо це в принципі.

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