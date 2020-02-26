Коронавірус шириться з Італії на інші країни Європи. Які саме?
Кілька європейських країн повідомили про перші випадки коронавірусу на своїй території. Усі вони, як виглядає, пов'язані з людьми, які приїхали з Італії.
Виявлення хворих на коронавірус в Австрії, Хорватії, Швейцарії пов'язано із тими, хто подорожував Італією і повернувся додому, або ж з італійцями, які приїхали до цієї країни. Те саме можна сказати про перших хворих в Африці (в Алжирі) та Латинській Америці (у Бразилії).
В Алжирі хворобу виявили у громадянина Італії, який приїхав туди 17 лютого. У Бразилії захворів 61-річний місцевий житель, який нещодавно повернувся з відрядження в Італії.
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Італія і надалі є епіцентром поширення коронавірусу в Європі. Там захворіли понад 300 людей, 12 померли. Проте її сусіди вирішили, що закрити кордони було б надмірною реакцією.
Міністри охорони здоров'я Італії, Франції та Німеччини, а також представники Єврокомісії підтвердили намір не закривати кордони.
"Ми говоримо про вірус, який не поважає кордони", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
Його німецький колега Єнс Шпан заявив, що сусіди Італії ставляться до ситуації "дуже, дуже серйозно", і розуміють, що "може бути гірше, перед тим, як стане краще".
У Британії школярів, які повернулися з канікул на півночі Італії, залишили під спостереженням вдома. А британський уряд розробив нові поради для громадян, які збираються подорожувати.
Разом із тим, як заявив міністр охорони здоров'я Метт Генкок, планів припинити авіасполучення з Італією, яку щороку відвідують три мільйони британців, немає.
"Італія (першою) припинила приймати рейси з Китаю, а нині виявилася найбільш ураженою (коронавірусом) країною у Європі", - заявив британський урядовець.
Що відбувається в Європі?
- В Австрії у молодої пари з Італії, яка нині живе в Інсбруку, Тіроль, підтвердили захворювання на коронавірус. Їхнє помешкання опломбували, а готель, де працював один з членів подружжя, закрили. Згодом повідомили, що готель дозволили відкрити, але "задля перестороги" відправлять на карантин дев'ятеро людей, які контактували з ними, а також проведуть усі необхідні тести.
- У Швейцарії ізолювали чоловіка у віці за 70 років, який живе у Тічино, що на кордоні з Італією, і заразився на коронавірус у Мілані 15 лютого.
- У Хорватії чоловік, який щойно повернувся з Італії, став першим хворим на коронавірус на Балканах.
- На іспанському острові Тенерифе понад 1000 людей ізолювали в готелі по тому, як виявилося, що лікар-італієць та його дружина захворіли на коронавірус.
- Зафіксовано перший випадок коронавірусу у материковій Іспанії, у Барселоні, де захворіла жінка, яка повернулася із Північної Італії.
- У Греції перший випадок коронавірусу також пов'язаний із жінкою, яка повернулася із Північної Італії. Їй 38 років.
- Франція та Німеччина також повідомили про нові випадки, які пов'язані із подорожчуючими з Італії.
- У Франції також підтвердили першу смерть громадянина країни від коронавірусу. Смерть 60-річного француза стала другою у Франції по тому, як помер 80-річний турист з Китаю.
Що відбувається у світі?
У середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про те, що 80 980 людей інфіковані коронавірусом.
Влада Ірану заявила про 19 померлих та 139 інфікованих. В країні вважають, що цифри можуть бути вищими. Ці припущення лише посилилися по тому, як стало відомо про зараження заступника міністра охорони здоров'я Ірану.
З Південної Кореї повідомляють про 115 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих - 1,261. Це найбільша кількість хворих на коронавірус за межами Китаю. 11 людей померли.
США підтвердили, що в одного військовослужбовця на базі у Південній Кореї діагностували коронавірус. Це перший випадок захворювання серед американських військових. 23-річний військовий перебуває на карантині.
Загалом у Південній Кореї перебувають 28,5 тисяч американських вояків.
Багато випадків коронавірусу у Південній Кореї пов'язані із апокаліптичною сектою, послідовники якої вірять, що її засновник - втілення Другого пришестя Христа на Землю.
У Японії прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав організаторів великих спортивних та культурних подій скасувати або перенести їх на два тижні. Це ще більш загострило побоювання щодо можливості скасування Олімпійських ігор 2020 у Токіо.
У самому Китаї, звідки поширився новий коронавірус, інфіковані 78 064 людей. У вівторок, 25 лютого, від коронавірусу померли 52 людини. Це найменша кількість померлих за останні три тижні. Загалом від початку епідемії у Китаї померли 2 715 людей.
Нині багато уваги привертає питання поширення хвороби.
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Генеральний директор ВООЗ заявив, що раптовий сплеск кількості інфікованих за межами Китаю "надзвичайно непокоїть".
У Центрі контролю та профілактики захворювань США попередили про "серйозні наслідки" поширення хвороби для країни, а один із представників організації заявив, що головне питання - у тому, коли поширення вірусу переросте у пандемію, а не в тому, чи можливо це в принципі.
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