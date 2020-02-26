Тігіпко в уряді? Що відомо про повернення "керівника штабу Януковича" у політику

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Президент Зеленський підтвердив, що мав "співбесіди" з Сергієм Тігіпком, про зустрічі з ним заявив і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Раніше низка медіа повідомили, що пан Тігіпко, який був віцепрем'єром в уряді Азарова та керівником штабу Віктора Януковича, стане новим прем'єр-міністром - замість Олексія Гончарука.

У пресслужбі Тігіпка факт перемовин про його можливе входження до уряду не підтвердили, але і не спростували - там заявили, що поки що не коментують цю інформацію у медіа.

Зеленський і Гончарук про Тігіпка

Чутки про нібито "вирішене питання" призначення Сергія Тігіпка в уряд з'явилися в українських ЗМІ у вівторок.

А вже у середу цю інформацію прокоментував "Радіо Свобода" президент Зеленський.

"Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди. І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда", - відповів глава держави.

Згодом про Сергія Тігіпка згадав і прем'єр Олексій Гончарук.

Щоправда, спочатку він заперечив плани своєї відставки.

"Уряд працює у нормальному звичному режимі... Для мене звична вже поява подібної інформації в ЗМІ. Ні, ніяких заяв я, звісно, не писав. З президентом відповідних тем не обговорював", - цитує главу уряду агенція УНІАН.

"Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими, насправді", - додав Олексій Гончарук.

За його словами, він "за останній місяць подивився близько 20 осіб".

"Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо, навіть на якусь посаду в уряді людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування у мене було з багатьма людьми", - наголосив прем'єр.

У пресслужбі Сергія Тігіпка у розмові з BBC News Україна поки що відмовилися коментувати ситуацію.

Хто такий Сергій Тігіпко

Копирайт изображения УНІАН Image caption Довгий час Сергій Тігіпко асоціювався з політикою Віктора Януковича

Сергій Тігіпко з'явився в українській політиці ще у 1990-х роках - він спочатку очолював "Приватбанк", з 1997 року працював віцепрем'єром, а потім міністром економіки.

На початку 2000-х років керував партією "Трудова Україна".

З 2002 по 2004 роки працював керівником Національного банку.

А на президентських виборах 2004 року очолив виборчий штаб Віктора Януковича.

Після поразки Януковича Сергій Тігіпко зник з великої політики й займався бізнесом.

Але у 2009 році Сергій Тігіпко повернувся на політичну арену й очолив вже партію "Сильна Україна".

На президентських виборах 2010 року він сенсаційно посів третє місце з 13%.

Після чого став віцепрем'єром в уряді Миколи Азарова.

На виборах 2012 року став третім номером у списку Партії регіонів (одразу після Миколи Азарова і Таїсії Повалій), куди зміг долучити кілька своїх колег по "Сильній Україні".

Саму ж партію він тоді ж розпустив.

На дострокових президентських виборах 2014 року балотувався самовисуванцем і набрав трохи більше 5%.

А на парламентських виборах у тому ж році відновив "Сильну Україну" й намагався потрапити з нею до Верховної Ради.

Другим номером у його списку тоді йшов інший відомий політик - ексголова СБУ та віцепрем'єр у тому ж уряді Азарова Валерій Хорошковський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Тігіпко і Хорошковський

Також по списку "Сильної України" балотувалися інші колишні "регіонали" та люди з команди Хорошковського.

Утім, це партії не допомогло, й п'ятивідсотковий бар'єр восени 2014 року до парламенту вона не пройшла.

Після цього Сергій Тігіпко знову зник з політики й зайнявся бізнесом. За даними медіа, саме його компанія у 2019 році придбала "Кузню на Рибальському", що раніше належала Петру Порошенку.

Скандал у Британії

Також у 2019 році у британському суді Сергій Тігіпко заявляв про те, що більше не має політичних інтересів.

Тоді Скотланд-Ярд розслідував справу про ймовірне викрадення й вивезення двох онуків Тігіпка з британським громадянством з Великої Британії до України.

Суддя постановив, що банкір і промисловець Сергій Тігіпко допомагав своїй дочці Ганні ігнорувати ухвалу Високого суду Лондона і залишитися у Києві.

Поради Тігіпка Зеленському

Копирайт изображения УНІАН

Вже після перемоги Володимира Зеленського на виборах у коментарі BBC News Україна Сергій Тігіпко давав поради новому президенту щодо економіки.

"Популізм перед виборами? А де його немає? Скрізь, у всіх країнах. Але коли пройде інавгурація, він сяде в крісло, один раз з'їздить в Вашингтон, повірте мені, багато речей зміниться", - говорив він у травні 2019 року.

"В цілому, я бачу, що є певний оптимізм, але один-два невдалих кроки нової влади, в першу чергу, призначення якихось одіозних людей чи рішення по тому ж ПриватБанку, й все дуже швидко може змінитися", - наголошував Сергій Тігіпко.

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