Пивоварня у сечовому міхурі. Медики виявили жінку, яка "виробляє" спирт

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Американські лікарі у штаті Пенсильванія виявили невідоме раніше захворювання, яке фактично перетворило сечовий міхур пацієнтки на мікропивоварню, що виробляє етиловий спирт.

Унікальне відкриття, описане у вівторок в журналі Annals of Internal Medicine, зробили майже випадково. 61-річну жінку готували до операції з трансплантації печінки у клініці Піттсбурзького університету: вона страждала від важкого цирозу й запущеного діабету другого типу.

Обидва ці захворювання нерідко трапляються у людей, що зловживають алкоголем, тому лікарі абсолютно не дивувалися тому, що аналізи сечі пацієнтки регулярно дають позитивний результат на вміст етанолу - хоча сама жінка запевняла медиків, що практично не п'є.

"Спочатку наші контакти [з пацієнткою] проходили однаково: всі лікарі дійшли висновку, що вона приховує хворобливу пристрасть до алкоголю", - пишуть автори дослідження.

Кілька разів за результатами аналізів їй радили пройти курс лікування від алкоголізму, але хвора продовжувала наполягати, що напередодні навіть не торкалася спиртного.

Один зі співробітників клініки звернув увагу, що попри високий рівень вмісту спирту у сечі хвора зовсім не виглядає п'яною.

Він вирішив провести більш детальне дослідження й на превеликий подив не виявив у аналізах пацієнтки ні етилглюкуроніду, ні етилсульфату - продуктів розпаду спирту. При цьому вміст самого спирту залишався високим.

Аналіз крові на алкоголь також дав негативний результат - жінка говорила правду про те, що не вживала.

Сама собі... пивзавод?

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У результаті подальших досліджень з'ясувалося, що у сечовому міхурі пацієнтки знаходиться цілий розсадник Candida glabrata - одноклітинного грибка, близького родича пивних дріжджів. Він часто зустрічається у мікрофлорі здорових людей, але у значно менших кількостях.

Жінці призначили лікування, однак позбутися інфекції не вдалося - значною мірою, через запущений діабет та ослаблену імунну систему.

Медики помістили взяті у жінки зразки грибка у поживне середовище й переконалися, що він дійсно розщеплює молекули глюкози з утворенням етилового спирту.

Для виробництва будь-якого алкоголю достатньо змішати цукор, воду й дріжджі (або інші ферменти) та прибрати кисень. У таких умовах починається процес бродіння: цукор перетворюється на етиловий спирт з виділенням вуглекислого газу.

Через діабет організм жінки не справлявся з рівнем цукру в крові, у результаті чого значна кількість глюкози потрапляла в сечу. А за відсутності кисню грибок, що розплодився в організмі, негайно запускав процес бродіння, фактично перетворюючи сечовий міхур пацієнтки на пивоварню.

Небачене досі захворювання так і назвали - "аутопивоварний синдром сечової системи" (urinary auto-brewery syndrome) або "синдром ферментації у сечовому міхурі".

Це перший відомий випадок хвороби, однак кілька разів медикам вже зустрічалися схожі симптоми, коли процес бродіння починався просто в органах травної системи.

Втім, у тих випадках, на відміну від сечового міхура, новоутворений алкоголь потрапляв у кров.

З усіма подальшими наслідками: легким сп'янінням, запамороченням, а у важких випадках - нудотою, блюванням та навіть знепритомненням.

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