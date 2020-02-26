У британському парламенті знайшли таємний хід

Копирайт изображения UKParliament/JessicaTaylor Image caption У таємному ході вже побував спікер британського парламенту Ліндсі Хойл

У будівлі британського парламенту знайшли таємний хід, яким користувалися прем'єр-міністри та високопосадовці.

Історики, які працюють над планом реставрації Палати громад, виявили приховані дверцята, а за ними - таємний прохід з 360-річною історією.

Прохід створили для коронації Чарльза II в 1660 році, аби важливі гості церемонії могли потрапити на святковий банкет в Вестмінстерській залі - грандіозному приміщенні, яке прилягає до зали засідань Палати громад.

Згодом це був головний вхід в Палату громад для членів парламенту. Поки його не замурували в товстих стінах старовинної будівлі.

Копирайт изображения UKParliament/JessicaTaylor Image caption Одна з дерев'яних панелей виявилася прихованими дверцятами

На прохід випадково натрапили у 1950-ті роки, коли будівлю ремонтували після бомбардувань Лондона під час Другої світової війни. Тоді його знову замурували та забули про його існування.

"Сказати, що ми вражені - нічого не сказати. Ми були впевнені, що після війни його замурували так, що вже не знайти", - сказав Марк Коллінз, історик, який вивчає будівлі парламенту.

"Цим проходом сторіччями користувалися спікер зі своєю церемоніальною процесією та безліч членів парламенту, у ньому стільки історії", - додала Ліз Халлам Сміт, експертка з парламентської спадщини та архітектури.

Саме вона виявила, що до таємного проходу можна потрапити через дерев'яну панель.

У Вестмінстерській залі, до якої колись вели двері таємного ходу, 1895 року розмістили мідну табличку, яка повідомляє про його існування. Проте, за словами Халлам Сміт, про його місцеперебування було відомо дуже мало.

Копирайт изображения UKParliament/JessicaTaylor Image caption Табличка у Вестмінстерській залі згадує таємний хід, проте не вся інформація на ній достовірна, вважають вчені

Прохід розташований між товстою стіною з боку Вестмінстерської зали і дерев'яними панелями, які йдуть уздовж всього периметра сусіднього приміщення. Донедавна в цьому приміщенні розташовувався офіс Лейбористської партії, а ще раніше - гардероб для депутатів.

Саме одна з цих дерев'яних панелей виявилася дверцятами, яку архітектори вирішили залишити там під час останньої великої реставрації у 1950-их.

"Ми копалися у 10 тисячах неврахованих документів і раптом виявили вказівку на маленькі таємні дверцята серед дерев'яних панелей, - розповідає Ліз Халлам Сміт. - Ми придивилися до панелей, і в одній з них була крихітна замкова щілина, на яку раніше ніхто не звертав уваги."

Цікаві знахідки

Копирайт изображения UKParliament/JessicaTaylor Image caption Дальня стіна приміщення замурована цеглою

Коли фахівці виготовили ключ, і двері вдалося відчинити, вони побачили за ними маленьке приміщення з кам'яною підлогою і замурованим цеглою дверним прорізом у дальній стіні. На висоті 3,5 метра там були дверні петлі, на яких, судячи з усього, висіли двері, які відкривалися до Вестмінстерської зали.

Ще на стінах знайшли написи олівцем, які датуються серединою XIX століття, коли парламент перебудували в неоготичному стилі після великої пожежі.

Написи зробили двоє робітників, які замуровували обидва кінці проходу.

"Це приміщення закрив Том Портер, великий шанувальник темного елю", - написано на стіні.

Поряд можна побачити ще один напис: "Цих робітників найняли для ремонту галереї. 11 серпня 1851 року. Справжні демократи".

Копирайт изображения UKParliament/JessicaTaylor Image caption Написи на стіні зробили робітники у XIX сторіччі

Як пояснює Халлам Сміт, згадка справжніх демократів означає, що робочі належали до руху "чартистів", який домагався, аби всі чоловіки віком від 21 року мали право голосу, і аби бажаючим балотуватися в депутати необов'язково було мати майно.

На подив учених, у приміщенні був вимикач, завдяки якому усередині можна було запалити світло. Він виходив від великої лампочки з написом "Власність уряду Її Величності", яка перебувала там, ймовірно, з 1950-х і працювала.

Image caption Лампочка працює і через 70 років

Вчені вважають, що двері, які ведуть до зали, виготовили приблизно 360 років тому. Аналіз дверної рами показав, що дерево, з якого її виготовили, зрубали в 1659 році. Це відповідає наявній інформації про те, що ці двері зробили для банкету з нагоди коронації Чарльза II.

"Ми дуже зраділи виявленню таємного ходу з його таємницями, - сказав історик Марк Коллінз, - але ми впевнені, що з цим місцем пов'язано безліч таємниць, про які ми й не здогадуємося".

"Ми сподіваємося поділитися нашими знахідками з відвідувачами, коли реставрація завершиться", - додав він.

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