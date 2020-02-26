Коронавірус: нові випадки в Європі та загроза пандемії - випуск новин
- 26 лютого 2020
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У випуску новин 26 лютого:
- Коронавірус поширюється у решті світу швидше, ніж у Китаї, звідки розпочалась епідемія. Але чи переросте у пандемію?
- Зниклі без вісти на Донбасі: історія жінки, яка шість років шукає свого чоловіка.
- Індонезія збирається перенести столицю з Джакарти на острів Борнео. Скільки це коштуватиме?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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