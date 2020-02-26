Коронавірус: нові випадки в Європі та загроза пандемії - випуск новин

У випуску новин 26 лютого:

Коронавірус поширюється у решті світу швидше, ніж у Китаї, звідки розпочалась епідемія. Але чи переросте у пандемію?

Зниклі без вісти на Донбасі: історія жінки, яка шість років шукає свого чоловіка.

Індонезія збирається перенести столицю з Джакарти на острів Борнео. Скільки це коштуватиме?

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