Коронавірус: різке збільшення інфікованих в Італії. Перевіряють українку

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Кількість людей, інфікованих вірусом Covid-19 в Італії, різко зросла і досягла, за останніми даними, 453 людини.

Серед людей, яких перевіряють на коронавірус там, за даними італійських медіа, - 26-річна українка.

Ситуація в Італії

За останню добу кількість хворих в Італії зросла більш ніж на третину: ввечері у вівторок повідомлялося про 323 носіїв вірусу в Італії, а на кінець середи ця кількість перевищила 450 людей.

Водночас одразу кілька італійських медіа повідомляють про те, що серед інфікованих може бути 26-річна громадянка України.

Вона живе у місті Кремона, що у північному італійському регіоні Ломбардія.

Вже кілька днів у неї спостерігаються симптоми хвороби, викликаної коронавірусом: кашель та лихоманка.

Жінку помістили у спеціальну палату і перевіряють на Covid-19.

Її ім'я не розкривають.

Найбільше хворих - у північних індустріальних районах Італії, зокрема у згаданій Ломбардії, столицею якої є Мілан. На другому місці за кількістю виявлених випадків - Венеція та навколишній район.

Копирайт изображения EPA Image caption Кафе у Мілані пусті через спалах, передає кореспондент BBC News

Представники італійського уряду заявляють, що роблять все можливе, щоб запобігти поширенню вірусу. По всій країні закриваються школи, університети та кінотеатри, скасовані ряд масових заходів.

На карантин закрито декілька міст із загальним населенням в 55 тис. мешканців.

Як передає кореспондент BBC News в Італії Марк Лоуен, є побоювання, що спалах коронавірусу може призвести до рецесії італійської економіки. За його словами, багато готелів і кафе в Мілані пусті.

Загалом в Італії від хвороби, викликаної коронавірусом, померло 12 людей. Це переважно літні люди.

Також кілька людей вже вилікувалися.

Евакуйовані в Україні

Image caption У Нових Санжарах жодного випадку хвороби не виявили

В Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування коронавірусом Covid-19.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у четвер, що у жодного з 89 евакуйованих з Китаю, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах, не виявили Covid-19.

"Молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, на даний час не виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні РНБО.

Наступну перевірку у них заплановано на 1 березня.

В інших країнах

Копирайт изображения AFP

США і Південна Корея на невизначений час відклали спільні військові навчання. У Південній Кореї зафіксовано 334 нових випадки захворювання.

Саудівська Аравія призупиняє в'їзд іноземних паломників у священні для мусульман міста Мекка і Медіна. Саудівський МЗС заявив, що також тимчасово перестане пропускати на територію країни туристів з країн, де є загроза вірусу.

У Китаї, звідки почався спалах, повідомляють про 29 померлих від коронавірусу за середу - це найменша кількість жертв з кінця січня.

"Без паніки"

Член Єврокомісії Стелла Кіракідес сказала журналістам після зустрічі з міністром охорони здоров'я Італії: "Ситуація викликає побоювання, але не можна впадати у паніку".

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в інших країнах вірус вперше почав поширюватися швидше, ніж на території Китаю, де він з'явився.

Це говорить, зокрема, і про те, що у самому Китаї поширення хвороби почало спадати.

При цьому ВООЗ зазначає, що спалах поки не став пандемією.

Всього у 40 країнах світу підтверджено близько 82 тис. випадків захворювання, більша частина яких припадає на материковий Китай.

Понад 2,7 тис. людей померли.

Філіппа Роксбі, Кореспондент BBC News з питань охорони здоров'я:

Епіцентр спалаху коронавірусу переміщається з Китаю в інші регіони світу, зокрема, в Європу.

На перший погляд, цей тривожний розвиток подій.

Але в ньому є і позитивні аспекти.

Китай, судячи з усього, бере гору над вірусом, й кількість нових випадків щодня знижується.

Це говорить про успіх стратегії боротьби з інфекцією, при якій людям рекомендують залишатися вдома, скасовують масштабні публічні заходи і обмежують поїздки.

Всесвітня організація охорони здоров'я дає зрозуміти, що вірус все ще можна стримати і запобігти глобальній пандемії.

Цю думку підтримує і влада Британії, яка попередили про небезпеку надмірної реакції на спалах - як для економіки, так і для суспільства в цілому.

Безпека людей залишається пріоритетом, проте забезпечувати її потрібно відповідально і без надмірних заходів.

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