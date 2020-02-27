Стрілянина у пивній компанії Staropramen та Miller: експрацівник розстріляв колег
Шестеро людей загинуло внаслідок стрілянини в офісі пивної компанії Molson Coors, що в американському місті Мілуокі.
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Серед загиблих - і сам стрілець, який, за даними поліції, наклав на себе руки.
За даними місцевої преси, стрілянину вчинив 51-річний місцевий житель, який багато років пропрацював у цій компанії та був звільнений у той день.
За деякими даними, він вкрав бирку з ім'ям в іншого співробітника, а потім повернувся в офіс зі зброєю.
Утім, точні мотиви стрілка невідомі.
Milwaukee Journal Sentinel повідомляє, що у нього було дві рушниці, одна з яких - з глушником.
Стрілянина сталася на другому поверсі будівлі офісу.
Всі загиблі були співробітниками Molson Coors.
Під час стрілянини в офісі були сотні працівників, керівництво компанії розсилало їм попередження про "активного стрілка" під час розвитку ситуації.
Компанія володіє такими пивними брендами як Miller, Coors, Staropramen, Molson, Pilsner Urquell, частина з яких широко представлені і в Україні.
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