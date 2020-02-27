Стрілянина у пивній компанії Staropramen та Miller: експрацівник розстріляв колег

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Шестеро людей загинуло внаслідок стрілянини в офісі пивної компанії Molson Coors, що в американському місті Мілуокі.

Серед загиблих - і сам стрілець, який, за даними поліції, наклав на себе руки.

За даними місцевої преси, стрілянину вчинив 51-річний місцевий житель, який багато років пропрацював у цій компанії та був звільнений у той день.

За деякими даними, він вкрав бирку з ім'ям в іншого співробітника, а потім повернувся в офіс зі зброєю.

Утім, точні мотиви стрілка невідомі.

Milwaukee Journal Sentinel повідомляє, що у нього було дві рушниці, одна з яких - з глушником.

Стрілянина сталася на другому поверсі будівлі офісу.

Всі загиблі були співробітниками Molson Coors.

Під час стрілянини в офісі були сотні працівників, керівництво компанії розсилало їм попередження про "активного стрілка" під час розвитку ситуації.

Компанія володіє такими пивними брендами як Miller, Coors, Staropramen, Molson, Pilsner Urquell, частина з яких широко представлені і в Україні.

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