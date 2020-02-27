Напад на чеченця, який критикує Кадирова: у мережі з'явилося відео

У YouTube з'явився ролик із нападом на чеченського блогера-емігранта Тумсо Абдурахманова, який критикує главу Чечні Рамзана Кадирова та є "кровним ворогом" одного з чеченських високопосадовців.

Ролик розмістила Чеченська правозахисна асоціація Vayfond, хоча у соцмержах висловлюють сумніви у тому, чи він справжній.

Раніше у розмові з BBC News Тумсо заявляв, що готовий до нападів і не боїться їх.

Напад

Image caption Тумсо приховує, де живе

26 лютого Чеченська правозахисна асоціація Vayfond опублікувала новину про "замах на Тумсо Абдурахманова".

"Сьогодні вдень було скоєно замах на відомого чеченського блогера Тумсо Абдурахманова. Невідомий якимось чином проник в квартиру Тумсо і спробував убити його молотком, поки той спав", - розповіли правозахисники.

"Але зав'язалася бійка, у ході якої Тумсо вдалося знешкодити нападника і викликати поліцію. Сам Тумсо перебуває в лікарні", - додають у Vayfond.

Там не уточнюють, де саме стався напад, адже Тумсо приховує місце свого проживання. Раніше було відомо, що він жив у Грузії, потім - у Польщі.

У Vayfond також додали, що саме у день нападу виповнилося 40 років Магомеду Даудову, який оголосив кровну помсту Тумсо.

Відео

Копирайт изображения vayfond.com Image caption Відео записав сам Тумсо одразу після нападу

Саме відео, завантажене Vayfond, наразі зникло з YouTube - вказано, що воно порушує правила відеомережі.

На фото, яким Vayfond проілюстрував свою новину, видно лише силует Тумсо та скривавленого чоловіка - ймовірного нападника.

Утім на тому ж YouTube можна знайти відео під назвою "напад на Тумсо Абдурахманова", завантажене іншими користувачами.

Його записав сам Тумсо, як можна зробити висновок, одразу після бійки.

Він запитує у нападника, хто того прислав, на що отримує відповідь: "Його звати Абдурахман з Грозного".

Ймовірний нападник каже, що сам він "із Москви", адресу йому розповіли ті ж люди, які його послали "налякати".

"Мати моя у них", - додає чоловік, який лежить на підлозі.

Водночас у соцмережах висловили сумніви у автентичності відео й низка користувачів назвали його постановкою.

Представники фонду в бесіді з кореспондентом Російської служби BBC наполягають, що відео справжнє.

Хто такий Тумсо Абдурахманов

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після критики екслідера Чечні Ахмада Кадирова (на передньому плані) та його сина Рамзана Кадирова (на задньому плані), який зараз займає цю посаду, Тумсо оголосили "кровну помсту" на батьківщині

Тумсо Абдурахманов - уродженець Грозного.

За його словами, він жив звичайним життям, поки у листопаді 2015 року його по дорозі з роботи не зупинив кортеж Іслама Кадирова - тодішнього керівника адміністрації глави Чечні Рамзана Кадирова.

Іслам Кадиров до того ж є родичем Рамзана Кадирова.

За словами Тумсо, чиновнику не сподобалася його борода, яку він назвав ваххабітською.

Ваххабізм - релігійно-політична течія в ісламі, прихильники якої активно воювали проти російської армії під час обох Чеченських воєн.

Рамзан Кадиров багато разів відкрито закликав боротися не лише з ваххабітами, а й з тими, хто на них схожий. Тумсо справді пояснює свою бороду релігійними переконаннями, однак наполягає, що сам він - далекий від радикалізму.

Тож під час розмови з ним Іслам Кадиров відібрав у нього телефон, де знайшов збережені з інтернету фотографії та політичні демотиватори. З них стало зрозуміло, що Тумсо незадоволений чеченською владою, а натомість з повагою ставиться до колишніх президентів Джохара Дудаєва і Аслана Масхадова.

З Тумсо провели кілька "виховних бесід", після чого звинуватили в участі у ваххабітській банді та почали вимагати привести всіх її учасників.

За кілька днів Тумсо Абдурахманов залишив Чечню й відтоді живе в еміграції у Європі.

Водночас Іслама Кадирова пізніше відсторонили від займаних посад.

Тим часом, Тумсо Кадиров почав записувати відеородики, у яких критикував офіційну чеченську владу.

Image caption На відеоблог Абдурахманова підписано близько 200 тисяч людей

А в одному з них назвав покійного батька глави Чечні Ахмата Кадирова зрадником чеченського народу - за те, що той, будучи муфтієм Чечні, перед другою Чеченською війною закликав до джихаду, а потім перейшов на бік Росії.

"Я зневажаю пам'ять про нього і все, що з ним пов'язане", - сказав тоді блогер.

Після цього голова парламенту Чечні Магомед Даудов записав відеозвернення, в якому оголосив Тумсо своїм кровним ворогом та пообіцяв разом з братами знайти його.

До Даудова приєдналися і деякі інші чеченці, а згодом висловився і Рамзан Кадиров, який закликав дати гідну відсіч тим, хто намагається очорнити Чечню.

Ще через деякий час по чеченському телебаченню показали родичів Тумсо Абдурахманова, які заявили, що відмовляються від нього і в разі його вбивства не будуть за нього мститися.

Згодом сам Тумсо говорив у інтерв'ю Російській службі BBC: "Можливо, вони мене знайдуть, можливо, вони мене вб'ють, але страху я перед ними не відчуваю. Якщо це станеться, значить так було приписано".

Він також називає себе "громадянином Ічкерії". Ічкерія - самоназва Чечні з 1991 по 1994 і з 1996 по 1999 роки, яку після другої Чеченської війни змінили на "Чечню".

"Я громадянин Ічкерії. Це не залежить від того, чи є у мене паспорт. У мене його немає. Громадянин держави - це не документ, це усвідомлення того, хто ти є", - наполягав Тумсо.

Після нападу

Представниця фонду Vayfond Аміна Садулаєва розповіла BBC News, що зараз Тумсо Абдурахманов перебуває у лікарні і нікого зі сторонніх до нього не пускають, крім, можливо, адвоката.

На час слідства Тумсо не матиме при собі телефону, додала вона.

За словами Аміни Садулаєвої, до того моменту, коли приїхала поліція, Тумсо втратив багато крові і був майже у несвідомому стані.

Поліцію викликав сусід, якому зателефонував Тумсо і попросив про допомогу.

Інших підтверджень нападу, окрім відео, наразі немає.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Раніше напади на вихідців з Чечні траплялися і в Києві. На фото - Аміна Окуєва, яка загинула після другого нападу

Раніше на вихідців з Чечні скоювали напади і в Україні.

8 вересня 2017 року на Бесарабській площі у центрі Києва вибухнув автомобіль чеченця Тімура Махаурі, пов'язаного з Добровольчим батальйоном імені Джохара Дудаєва.

А у жовтні був скоєний другий напад на командира того ж батальйону Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву, внаслідок якого жінка загинула.

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