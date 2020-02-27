У четвер оголосили лауреатів щорічної Національної премії імені Тараса Шевченка.

Її грошова частина - 200 тисяч гривень, які вручають у шести номінаціях.

Однак цього року Шевченківську премію вручили не всім.

Література: Маріанна Кіяновська "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько "Так, але…"

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"Бабин Яр. Голосами" - вірші Маріанни Кіяновської, присвячені трагедії, що сталася у Бабиному Яру під час Другої світової війни.

За словами Тамари Гундорової, яка представляла переможців номінації, "Бабин Яр. Голосами" - це "спроба роботи з травмою і відповіді на травму".

"Так, але…" - збірка есеїв Тараса Прохаська на різні теми.

Він - переможець Книги року ВВС-2019 у номінації "Есеїстика".

"Це зразок індивідуального, стильного письма, яке розповідає про материк української традиційної культури", - відзначила Тамара Гундорова.

Музика: "ДахаБраха"

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Цей музичний етногурт створив у 2004 році театральний режисер Влад Троїцький.

Свій стиль музиканти описують як "етно-хаос, що розхитує усталене, зміщує звичні акценти, експериментує з формою заради точнішої, сугестійної трансляції глибинного смислу".

За словами члена комітету Шевченківської премії Любові Морозової, цю винагороду гурту "ДахаБраха" "можна було вручити ще років десять тому".

"Але не було розуміння: а як судити таке мистецтво, неакадемічне", - пояснила вона.

"Це той проєкт, який говорить про Україну в усьому світі - дуже широко. До недавнього часу був, напевно, навіть більш відомим за кордоном, ніж у нас", - додала Любов Морозова.

Візуальні мистецтва: Олександр Глядєлов з фотопроєктом "Карусель"

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Збірка фотографій різних періодів новітньої історії України.

"У "Каруселі" Глядєлов поєднує світлини, зроблені в різний час і за різних обставин (в дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в'язничних лікарнях), включно з найновішими кадрами з воєнної української реальності, в єдине полотно, або, радше, у коло", - йдеться в описі проєкту.

"Це світлини, які Олександр Глядєлов зробив у різних ситуаціях в різні періоди, включно з найновітнішою історією - у воєнній зоні, зоні окупованих територій та лінії фронту", - розповіла член комітету Влада Ралко.

"Глядєлов робить світлини у зонах, які перебувають на маргінесі соціуму і відкинуті системою не просто як незручні, бо вони не вкладаються у звичну картину, а й відкидаються соціумом просто за якоюсь суспільною згодою", - додала вона.

Журналістика-публіцистика: Євгенія Подобна "Дівчата зрізають коси"

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Збірка розповідей українських жінок, які воювали чи ще воюють на Донбасі.

Наприклад, про Валерія Бурлакова, яка втратила на війні коханого, чи Олену Білозерську, яка з журналістки стала снайпером та артилеристом у морській піхоті.

"Ця книга робить видимим невидиме - тривалий час життя і робота жінок у зоні бойових дій залишалася невидимою, вони були змушені працювати на посадах кухарок, секретарок штабу, працівниць лазні", - пояснює Ірина Славінська, яка представляла переможницю.

Театральна премія: опера-реквієм "Йов" (Iyov)

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Сучасна українська опера "Йов" музично-театральної формації "Нова опера" та вже згаданого режисера Влада Троїцького.

"Наратив біблійного тексту вдало поєднався із сакральними латинськими текстами католицького реквієму, поєднавши в рамках одного твору етичні та змістовні світи Старого і Нового Заповіту", - йдеться в описі твору.

За словами голови комітету Шевченківської премії Юрія Макарова, цей твір і його автори "прокладають шлях для української культури дня прийдешнього".

Опера "Йов" увійшла до десятки найкращих за версією конкурсу Music Theatre NOW - 2018.

Кіномистецтво: без переможця

У комітеті Шевченківської премії пояснили, що цього року надійшло надто мало творів кіножанру, серед яких так і не вдалося обрати переможця.

У фінал вийшли два документальних фільми: "Будинок слова" Тараса Томенка і "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва.

"Ці дві робити - дуже важливі… Але, на наш погляд, те, що ми собі уявляємо під лауреатами саме Шевченківської премії, - ці фільми не могли б ними називатися", - пояснила Римма Зюбіна, яка представляла номінацію.

Нове обличчя Шевченківської премії

Юрій Макаров під час оголошення лауреатів також відзначив, що новий склад комітету Шевченківської премії цього року намагався "змінити її обличчя" і відійти від старого образу.

"Так історично склалося, що премія - це ще одна медалька, яка важлива передусім для того, хто її отримує. Майже неможливо уникнути тієї ситуації, коли премія дається за сукупність заслуг, "лайф-тайм ачівмент", досягнення всього життя", - пояснив він.

Тож, за словами Юрія Макарова, у комітеті вирішили трохи змінити підхід як до самої премії імені Шевченка, так і до самої культури.

"Якщо ми трактуємо Шевченка як дідугана з вусами і бандурою на березі Дніпра - то це одна українська культура. Якщо - як новатора, авангардиста, культурного героя, то це зовсім інша енергетика. І українська культура розвивається у трохи іншому напрямку", - наголосив Макаров.

У соцмережах вже оцінили такий підхід.

"Шевченківська премія здорової людини: Мар'яна Кіяновська, Тарас Прохасько, ДахаБраха. Юрій Макаров, дякую, що ви витримали. Змогли", - написала Олександра Бакланова.

"Цього року Шевченківська премія - мій особистий топ на 100%", - вважає тревел-журналіст Богдан Логвиненко.

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