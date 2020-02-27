Коронавірус у Європі: як страждає Італія та поширюється "інфодемія"

Копирайт изображения AFP Image caption Центральна - соборна - площа Мілану незвично порожня

Франція має готуватися до епідемії коронавірусу - каже президент країни Еммануель Макрон. Проте в Італії, найбільш враженій хворобою європейській країні, говорять про те, що суперечлива інформація сприяє поширенню "інфодемії".

Президент Макрон та італійський прем'єр Джузеппе Конте мають зустрітися у Неаполі, аби обговорити кризу.

Станом на четвер в Італії інфіковані 528 людей, 14 людей померли.

Впродовж останньої доби кількість хворих в Італії зросла на 25%. Випадки зараження коронавірусом і надалі сконцентровані переважно у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето. Проте з'явилося і кілька випадків зараження південніше.

Разом із тим, у Ломбардії повідомили про те, що 37 осіб вже одужали.

Губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана помістив себе у добровільний карантин по тому, як в одного з членів його команди підтвердили наявність коронавірусу. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що хоча у нього самого та інших членів команди тести на наявність вірусу були негативними, він залишатиметься у карантині 14 днів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Губернатор Ломбардії Аттіло Фонтана вирішив піти на добровільний карантин

Тим часом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Маріо заявив журналістам, що "інфодемія" суперечливих новин та повідомлень за межами Італії руйнує її економіку і репутацію. Насправді ж, каже італійський урядовець, усі випадки зараження можна простежити до двох спалахів хвороби на півночі країни.

Італійська асоціація туризму повідомила, що через поширення вірусу відмови від бронювання готелів на березень вже коштують готельному бізнесу щонайменше 200 млн євро.

Копирайт изображения AFP Image caption Ресторани і кав'ярні в центрі Мілану порожні

Росія вже рекомендувала призупинити продаж путівок до Італії, а ця країна є другою за популярністю у російських туристів.

Ширяться побоювання, що сплеск коронавірусу може призвести до рецесії італійської економіки. Кореспондент ВВС у Мілані Марк Ловен каже, що очевидними ознаками цього можуть бути порожні кав'ярні та масове скасування готельних бронювань. Місцева влада розмістила у соцмережах відео, в якому закликає гостей повернутися в місто.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Киріякідес після зустрічі з міністром охорони здоров'я Італії в Римі заявила: "Це ситуація викликає занепокоєння, але ми не повинні піддаватися паніці".

У регіонах поширення коронавірусу в Італії закриті школи, університети та кінотеатри. Скасовали кілька громадських заходів. У міланському оперному театрі Ла Скала скасували вистави.

У 11 містечках в епіцентрі поширення коронавірусу, де живуть 55 тисяч людей, триває карантин.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що вперше коронавірус поширюється за межами Китаю швидше, ніж у самому Китаї, звідки цей вірус і пішов.

Загалом підтверджено понад 80 тисяч хворих на новий коронавірус у 40 країнах світу. З них переважна більшість - у Китаї.

Covid-19, респіраторне захворювання, яке вже забрало життя понад 2700 людей.

Копирайт изображения AFP Image caption Ізраїль заборонив в'їзд до країни іноземцям з Італії

Перші випадки захворювання на коронавірус зафіксували у Данії, Естонії та Румунії.

Президент Румунії Клаус Йоханніс закликав громадян країни не панікувати, тоді як самі громадяни спустошують полиці супермаркетів. Повідомляють також про випадки залякування вихідців з Азії.

У Британії зафіксовали два нові випадки захворювання. Таким чином, загальна кількість хворих на коронавірус в країні становить 15 осіб.

Гонвед Будапешт, угорський футбольний клуб, тимчасово відсторонили від роботи італійських тренерів Джузеппе Санніно та його помічником Алессандро Реченті, побоюючись, що вони могли контактувати із носіями вірусу в Італії.

В останні дні перші випадки коронавірусу зафіксовані в Австрії, Греції, Норвегії, Швейцарії, Грузії та Північній Македонії. У більшості випаків вірус діагностовали у людей, які нещодавно побували в Італії.

Ізраїль заборонив в'їзд до країни іноземцям з Італії. Таке рішення було ухвалене по тому, як у ізраїльтянина, який повернувся в Тель-Авів з Мілана, виявили коронавірус. Нині близько 1,7 тисяч ізраїльтян, які могли контактувати із хворим чоловіком, перебувають на карантині в лікарнях або вдома.

Пандемія не обов'язкова

Філіппа Роксбі, кореспондент ВВС з питань здоров'я

Фокус поширення коронавірусу змістився з Китаю на Європу.

З одного боку, це виглядає як погана новина. Але в ній є й позитивний бік. Здається, Китай починає поборювати поширення вірусу, адже кількість нових випадків захворювання зменшується кожного дня.

З цього можна зробити висновок, що зусилля, спрямовані на обмеження поширення вірусу, - поради залишатися вдома, скасування громадських заходів, обмеження на пересування, - спрацювали.

У ВООЗ кажуть, що можливість стримати поширення вірусу і уникнути глобальної пандемії поки що є.

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