Копирайт изображения UNIAN Image caption Більшість визначених лікарень розташовані на правому березі Дніпра

У Києві визначили шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.

"У Києві визначили лікарні, де підготовлені бокси в інфекційних відділеннях, щоб приймати людей на карантин і лікування у випадках розповсюдження коронавірусу", - повідомив мер міста Віталій Кличко під час засідання Київради.

Він нагадав, що жодного хворого в Україні на новий коронавірус не виявляли.

За словами мера, 28 лютого в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків - як оперативно і злагоджено діяти, якщо будуть зафіксовані випадки захворювання чи підозри на коронавірус.

Згідно з анонсом агенції "Укрінформ", навчання відбудеться в Олександрівській лікарні.

У київських лакарнях є спеціальні інфекційній відділення із боксами, що повністю відповідають всім вимогам, каже керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

За її словами, це три загальні лікарні:

Київська міська клінічна лікарня №4 (Солом'янський район),

Київська міська клінічна лікарня №9 (Шевченківський район),

Олександрівська клінічна лікарня (Печерський район).

А також ще три дитячі:

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (Оболонський район),

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 (Дніпровський район)

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня (Шевченківський район).

Копирайт изображения КИЇВРАДА Image caption Віталій Кличко запевняє, що Київ готовий до протидії коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко 27 лютого заявив, що в кожній області визначили дві госпітальні бази на випадок поширення коронавірусу.

Зараз у селищі Нові Санжари на Полтавщині евакуйовані з Китаю громадяни України проходять обсервацію. За даними МОЗ, у жодного з них вірусу не знайшли.

Всього у 40 країнах світу підтверджено близько 82 тис. випадків захворювання, більша частина яких припадає на материковий Китай.

Понад 2,7 тис. людей померли. Майже 33 тис. - видужали.

Більшість жертв вірусу є людьми похилого віку.

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