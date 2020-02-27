Коронавірус: які лікарні Києва підготували для прийому хворих
У Києві визначили шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.
"У Києві визначили лікарні, де підготовлені бокси в інфекційних відділеннях, щоб приймати людей на карантин і лікування у випадках розповсюдження коронавірусу", - повідомив мер міста Віталій Кличко під час засідання Київради.
Він нагадав, що жодного хворого в Україні на новий коронавірус не виявляли.
- Коронавірус: різке збільшення інфікованих в Італії. Серед хворих - українка
- Грип в Україні, коронавірус у світі - що страшніше?
- Всанжарило: як Зеленському "за заразу" дякували
За словами мера, 28 лютого в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків - як оперативно і злагоджено діяти, якщо будуть зафіксовані випадки захворювання чи підозри на коронавірус.
Згідно з анонсом агенції "Укрінформ", навчання відбудеться в Олександрівській лікарні.
У київських лакарнях є спеціальні інфекційній відділення із боксами, що повністю відповідають всім вимогам, каже керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
За її словами, це три загальні лікарні:
- Київська міська клінічна лікарня №4 (Солом'янський район),
- Київська міська клінічна лікарня №9 (Шевченківський район),
- Олександрівська клінічна лікарня (Печерський район).
А також ще три дитячі:
- Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (Оболонський район),
- Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 (Дніпровський район)
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня (Шевченківський район).
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко 27 лютого заявив, що в кожній області визначили дві госпітальні бази на випадок поширення коронавірусу.
Зараз у селищі Нові Санжари на Полтавщині евакуйовані з Китаю громадяни України проходять обсервацію. За даними МОЗ, у жодного з них вірусу не знайшли.
Всього у 40 країнах світу підтверджено близько 82 тис. випадків захворювання, більша частина яких припадає на материковий Китай.
Понад 2,7 тис. людей померли. Майже 33 тис. - видужали.
Більшість жертв вірусу є людьми похилого віку.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!