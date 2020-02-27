У загоні левів в зоопарку знайшли останки хлопця

Image caption Lahore Safari - найбільший зоопарк Пакистану. Тут у загонах гуляють 40 левів

У Пакистані в загоні для левів зоопарку знайшли останки хлопця. Він зник за день до цього - пішов накосити трави худобі.

Чиновники заявили, що розслідують те, як 17-річний Мухаммед Білал пробрався через паркан та що спричинило його смерть.

Але місцеві жителі покладають вину за смерть Білала на некомпетентність персоналу.

Lahore Safari, який створили у 1982 році, є найбільшим та найстарішим парком тварин у Пакистані.

Image caption Зниклий хлопець

Директор зоопарку Чаудрі Шафкат розповів BBC, що люди з сусіднього села прийшли до них у вівторок ввечері з проханням допомогти у пошуках хлопчика.

"Ми сказали їм, що вже пізно і може бути небезпечно розпочинати пошук у темний час доби", - сказав пан Шафкат.

Під час пошуків наступного ранку працівники зоопарку виявили просочений кров'ю череп, кілька кісток та шматки порваної тканини, які родичі визнали одягом зниклого хлопчика.

Родичі розповіли чиновникам, що хлопець пішов з дому у вівторок ввечері, щоб нарізати трави для худоби.

Останки Білала відправили на випробування для підтвердження причини смерті.

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