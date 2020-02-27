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У лютому 2020 року 40% українців заявили, що не схвалюють дії президента України Володимира Зеленського. Раніше таких було 22%.

При цьому, 47% українців все ще схвалюють дії президента.

Такі дані дослідження опублікувала соціологічна компанія "КМІС". Схожі тенденції напочатку тижня показало дослідження Центру Разумкова.

У жовтні минулого року 64% опитаних схвалювали дії президента Зеленського, а не схвалювали 22%.

Серед оцінок діяльності влади суттєве погіршення відбулось в оцінці вирішення конфлікту на Донбасі.

Наразі 25% опитаних каже, що влада успішна у цьому (у грудні було 40%), а 70% вважають, що не успішна (у грудні було 50%).

Ставлення до уряду Олексія Гончарука також розділилось - 44% виступають за його відставку, а 37% - проти відставки.

Ставлення до Верховної Ради також погіршилось - схвалення її роботи впало до 19% (було 35%), а несхвалення зросло до 70% (було 49%).

Опитування проводили 21-25 лютого. Похибка не перевищує 3%.

Опитування Центру Разумкова

Копирайт изображения УНІАН Image caption У "Слуги народу" був невдалий початок року, судячи з опитувань

Напередодні дані власного опитування оприлюднив Центр Разумкова.

Там також вказали, що недовіра до президента Володимира Зеленського зростає.

Згідно з результатами опитування, якби президентські вибори відбулися зараз, то голоси розподілилися б так:

Володимир Зеленський - 40,1%,

Юрій Бойко - 15,3%,

Петро Порошенко - 13,5%,

Юлія Тимошенко - 10,2%,

Ігор Смешко - 4,2%.

Якби зараз відбулися парламентські вибори, то електоральна підтримка була б такою:

"Слуга народу" - 36,4%,

"Опозиційна платформа - За життя" - 15,3%,

"Європейська солідарність" - 12,6%,

"Батьківщина" - 10,3%,

"Сила і честь" - 4,7%,

"Голос" Святослава Вакарчука - 3,2%.

У порівнянні з попереднім опитуванням Центру Разумкова у січні 2020 року, партія "Слуга народу" втратила 9% симпатиків, натомість на 1,5% зріс рейтинг ОПЗЖ та на 2,3% - "Батьківщини". Рейтинги інших партій суттєво не змінилися.

Втім, Володимир Зеленський залишається політиком, якому найбільше довіряють українці. Цей показник становить 52,4%.

Не довіряють президенту - 38,6% опитаних. На другому місці - спікер Дмитро Разумков, якому довіряють 44,7% українців, а 42,7% не довіряють.

Натомість очільнику уряду Олексію Гончаруку не довіряють 63,2% українців, а довіряють лише 24,8%.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Згідно з опитуванням Центру Разумкова, Петру Порошенку довіряють 15%, а не довіряють 79,8% українців

Попри ці невтішні показники, пан Гончарук не очолює рейтинг антипатій до українських політиків.

Наприклад, Петру Порошенку не довіряють 79,8% опитаних українців, лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку - 75,5%, очільнику МВС Арсену Авакову - 73,9%, Юлії Тимошенко - 70,7%.

Найбільші втрати - в Гончарука

Ще у вересні, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, позитивно до чинного президента ставилися 73%, негативно 7%.

Згідно з опитуванням КМІС від 22-25 листопада, позитивне ставлення до Зеленського зменшилося до 52%, негативне зросло до 19%.

Втім, він залишався найбільш популярним політиком з найвищим рівнем довіри.

Наприклад, до Петра Порошенка у листопаді позитивно ставилися 12% українців, негативно - 64%.

До Юлії Тимошенко тоді ж позитивне ставлення мали 20% опитаних, негативне - 41%.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Негативне ставлення до Олексія Гончарука стрімко зросло за останні три місяці

Водночас опитування Центра Разумкова показує, як стрімко зросла недовіра до прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Згідно з опитуванням КМІС, у листопаді 2019 року 36% українців досі не знали, хто він такий, 11% українців позитивно ставилися до нього, 25% негативно.

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