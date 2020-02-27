Невдоволених Зеленським стало майже вдвічі більше - опитування
У лютому 2020 року 40% українців заявили, що не схвалюють дії президента України Володимира Зеленського. Раніше таких було 22%.
При цьому, 47% українців все ще схвалюють дії президента.
Такі дані дослідження опублікувала соціологічна компанія "КМІС". Схожі тенденції напочатку тижня показало дослідження Центру Разумкова.
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У жовтні минулого року 64% опитаних схвалювали дії президента Зеленського, а не схвалювали 22%.
Серед оцінок діяльності влади суттєве погіршення відбулось в оцінці вирішення конфлікту на Донбасі.
Наразі 25% опитаних каже, що влада успішна у цьому (у грудні було 40%), а 70% вважають, що не успішна (у грудні було 50%).
Ставлення до уряду Олексія Гончарука також розділилось - 44% виступають за його відставку, а 37% - проти відставки.
Ставлення до Верховної Ради також погіршилось - схвалення її роботи впало до 19% (було 35%), а несхвалення зросло до 70% (було 49%).
Опитування проводили 21-25 лютого. Похибка не перевищує 3%.
Опитування Центру Разумкова
Напередодні дані власного опитування оприлюднив Центр Разумкова.
Там також вказали, що недовіра до президента Володимира Зеленського зростає.
Згідно з результатами опитування, якби президентські вибори відбулися зараз, то голоси розподілилися б так:
- Володимир Зеленський - 40,1%,
- Юрій Бойко - 15,3%,
- Петро Порошенко - 13,5%,
- Юлія Тимошенко - 10,2%,
- Ігор Смешко - 4,2%.
Якби зараз відбулися парламентські вибори, то електоральна підтримка була б такою:
- "Слуга народу" - 36,4%,
- "Опозиційна платформа - За життя" - 15,3%,
- "Європейська солідарність" - 12,6%,
- "Батьківщина" - 10,3%,
- "Сила і честь" - 4,7%,
- "Голос" Святослава Вакарчука - 3,2%.
У порівнянні з попереднім опитуванням Центру Разумкова у січні 2020 року, партія "Слуга народу" втратила 9% симпатиків, натомість на 1,5% зріс рейтинг ОПЗЖ та на 2,3% - "Батьківщини". Рейтинги інших партій суттєво не змінилися.
Втім, Володимир Зеленський залишається політиком, якому найбільше довіряють українці. Цей показник становить 52,4%.
Не довіряють президенту - 38,6% опитаних. На другому місці - спікер Дмитро Разумков, якому довіряють 44,7% українців, а 42,7% не довіряють.
Натомість очільнику уряду Олексію Гончаруку не довіряють 63,2% українців, а довіряють лише 24,8%.
Попри ці невтішні показники, пан Гончарук не очолює рейтинг антипатій до українських політиків.
Наприклад, Петру Порошенку не довіряють 79,8% опитаних українців, лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку - 75,5%, очільнику МВС Арсену Авакову - 73,9%, Юлії Тимошенко - 70,7%.
Найбільші втрати - в Гончарука
Ще у вересні, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, позитивно до чинного президента ставилися 73%, негативно 7%.
Згідно з опитуванням КМІС від 22-25 листопада, позитивне ставлення до Зеленського зменшилося до 52%, негативне зросло до 19%.
Втім, він залишався найбільш популярним політиком з найвищим рівнем довіри.
Наприклад, до Петра Порошенка у листопаді позитивно ставилися 12% українців, негативно - 64%.
До Юлії Тимошенко тоді ж позитивне ставлення мали 20% опитаних, негативне - 41%.
Водночас опитування Центра Разумкова показує, як стрімко зросла недовіра до прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Згідно з опитуванням КМІС, у листопаді 2019 року 36% українців досі не знали, хто він такий, 11% українців позитивно ставилися до нього, 25% негативно.
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