Евакуація на 10 років: у Швейцарії виселять ціле село
Швейцарське село Мітольц можуть евакуювати аж на десять років для розчищення величезного звалища озброєнь часів Другої світової війни.
У минулому році міністерство оборони зробило висновок, що сховище створює "неприйнятний" ризик для людей, що живуть у Мітольці.
Тепер влада стверджує, що жителям, можливо, доведеться виїхати, поки вони очистять місцевість.
"Залежно від того, як піде робота, мешканці повинні бути готовими, що евакуація триватиме понад 10 років", - сказали в міністерстві.
Мешканці ще повинні затвердити план виселення з цього району. Проводяться громадські консультації, щоб визначити, як найкраще це зробити.
"Там живуть люди, котрі поколіннями вкорінені в селі", - повідомляє Бриджіт Ріндлісбахер, голова робочої групи з виселення "Мітольц".
"Боляче бачити їх у цій ситуації", - додала вона.
Що за звалище?
Склад боєприпасів частково вибухнув у 1947 році, тоді загинули дев'ять людей, а залізничну станцію поруч знищило вибухом.
Але через 70 років тут досі поховані під камінням близько 3,5 тис. тонн боєприпасів.
У звіті за 2018 рік зазначають, що ризики недооцінювались десятиліттями, а видалення вибухівки може бути "дуже складним", оскільки каміння, ймовірно, мають видаляти прошарок за прошарком.
Чиновники вважають, що підготовка майданчика до евакуації також займе мінімум десять років - включаючи будівництво аварійної дороги для обходу району.
Будь-яка евакуація жителів міста, ймовірно, не розпочнеться до 2031 року.
Дослідники сховища повинні опублікувати звіт 17 квітня.
800 місцевих мешканців шоковані від новин, повідомляє швейцарський громадський мовник RTS.
"Якщо вони попросять нас піти, то повинні будуть запропонувати нам компенсацію", - сказав співрозмовник.
З іншого боку, розглядається й альтернативний план поховати звалище під ще більшою кількістю каміння.
Чи була Швейцарія нейтральною у Другій світовій війні?
Швейцарія не вела війн з 1815 році, включно з Другою світовою війною.
Але чотири роки під час конфлікту Швейцарія була цілком оточена нацистською Німеччиною та її союзниками. Одного разу німецький лідер Адольф Гітлер навіть розробляв план вторгнення.
У відповідь на загрозу швейцарці залучили сотні тисяч чоловіків. Вони розробили оборонний план, відомий як Національний редут - серію укріплень глибоко у горах, які могли б захистити від нападників.
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