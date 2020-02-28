Евакуація на 10 років: у Швейцарії виселять ціле село

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Швейцарське село Мітольц можуть евакуювати аж на десять років для розчищення величезного звалища озброєнь часів Другої світової війни.

У минулому році міністерство оборони зробило висновок, що сховище створює "неприйнятний" ризик для людей, що живуть у Мітольці.

Тепер влада стверджує, що жителям, можливо, доведеться виїхати, поки вони очистять місцевість.

"Залежно від того, як піде робота, мешканці повинні бути готовими, що евакуація триватиме понад 10 років", - сказали в міністерстві.

Мешканці ще повинні затвердити план виселення з цього району. Проводяться громадські консультації, щоб визначити, як найкраще це зробити.

"Там живуть люди, котрі поколіннями вкорінені в селі", - повідомляє Бриджіт Ріндлісбахер, голова робочої групи з виселення "Мітольц".

"Боляче бачити їх у цій ситуації", - додала вона.

Що за звалище?

Склад боєприпасів частково вибухнув у 1947 році, тоді загинули дев'ять людей, а залізничну станцію поруч знищило вибухом.

Але через 70 років тут досі поховані під камінням близько 3,5 тис. тонн боєприпасів.

У звіті за 2018 рік зазначають, що ризики недооцінювались десятиліттями, а видалення вибухівки може бути "дуже складним", оскільки каміння, ймовірно, мають видаляти прошарок за прошарком.

Чиновники вважають, що підготовка майданчика до евакуації також займе мінімум десять років - включаючи будівництво аварійної дороги для обходу району.

Будь-яка евакуація жителів міста, ймовірно, не розпочнеться до 2031 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1947 році вибухи призвели до загибелі 9 людей

Дослідники сховища повинні опублікувати звіт 17 квітня.

800 місцевих мешканців шоковані від новин, повідомляє швейцарський громадський мовник RTS.

"Якщо вони попросять нас піти, то повинні будуть запропонувати нам компенсацію", - сказав співрозмовник.

З іншого боку, розглядається й альтернативний план поховати звалище під ще більшою кількістю каміння.

Чи була Швейцарія нейтральною у Другій світовій війні?

Швейцарія не вела війн з 1815 році, включно з Другою світовою війною.

Але чотири роки під час конфлікту Швейцарія була цілком оточена нацистською Німеччиною та її союзниками. Одного разу німецький лідер Адольф Гітлер навіть розробляв план вторгнення.

У відповідь на загрозу швейцарці залучили сотні тисяч чоловіків. Вони розробили оборонний план, відомий як Національний редут - серію укріплень глибоко у горах, які могли б захистити від нападників.

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