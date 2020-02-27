Коронавірус: захворіли вже четверо українців з Diamond Princess

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Вже чотирьох громадян України, які є членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, госпіталізували із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо.

Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомила "Укрінформу" прессслужба Міністерства закордонних справ України.

"Станом на 26.02.2020 загалом 4 громадян України, в яких діагностували вірус Covid-19, госпіталізували до медичних закладів м. Токіо. Стан українців задовільний. Консул підтримує зв'язок з госпіталізованими українцями", - йдеться в повідомленні.

Раніше була інформація про двох госпіталізованих.

Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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За інформацією посольства України в Японії, місцеві медики проводять тести українців на наявність хвороби.

"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медзакладах, негативні - продовжать карантин", - зазначили в МЗС.

Також у міністерстві повідомили, що посольство України в Японії провело опитування усіх українців щодо бажання повернутись в Україну.

За даними дипустанови, 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак - планують пройти карантин в Японії.

Всього на судні коронавірусом заразилися понад 500 пасажирів та членів екіпажу. На початку карантину на судні перебували 3700 пасажирів і членів екіпажу.

Наразі відомо про одну українку, яка хвора на коронавірус у Італії.

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