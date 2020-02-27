Коронавірус: захворіли вже четверо українців з Diamond Princess
Вже чотирьох громадян України, які є членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, госпіталізували із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо.
Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомила "Укрінформу" прессслужба Міністерства закордонних справ України.
"Станом на 26.02.2020 загалом 4 громадян України, в яких діагностували вірус Covid-19, госпіталізували до медичних закладів м. Токіо. Стан українців задовільний. Консул підтримує зв'язок з госпіталізованими українцями", - йдеться в повідомленні.
Раніше була інформація про двох госпіталізованих.
- Заразились на карантині: як лайнер став інкубатором для коронавірусу
- Влада Києва розповіла, куди везтимуть хворих на коронавірус
Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.
За інформацією посольства України в Японії, місцеві медики проводять тести українців на наявність хвороби.
"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медзакладах, негативні - продовжать карантин", - зазначили в МЗС.
Також у міністерстві повідомили, що посольство України в Японії провело опитування усіх українців щодо бажання повернутись в Україну.
За даними дипустанови, 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак - планують пройти карантин в Японії.
Всього на судні коронавірусом заразилися понад 500 пасажирів та членів екіпажу. На початку карантину на судні перебували 3700 пасажирів і членів екіпажу.
Наразі відомо про одну українку, яка хвора на коронавірус у Італії.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!