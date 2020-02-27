"Відставка" Хомчака - "російський фейк", заявив його речник

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Речник начальника Генштабу - головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака Богдан Сеник заявив, що інформація про відставку пана Хомчака, яку поширили деякі українські канали, є неправдивою.

"З'явився вкид і фейк російський про це. Інформація про відставку генерала Хомчака не відповідає дійсності. Прошу ЗМІ цього не поширювати", - сказав Богдан Сеник BBC News Україна.

В Україні інформацію про можливу відставку Хомчака поширив у Facebook колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Потім журналісти каналу "Прямий" зателефонували йому і Ягун пояснив свою позицію.

"Там ситуація дуже складна насправді, він 18 лютого фактично вперше привселюдно пішов у протиріччя з президентом. І я так думаю, що це якраз і спонукало його до прийняття такого рішення. Я не виключаю, що не буде ніякого рішення (з боку президента - Ред.)", - заявив Ягун журналістам.

Мова йшла про брифінг президента та Хомчака після загострення на Донбасі 18 лютого.

"Президент сказав, що то була провокація 18 лютого, а Хомчак сказав, що це не була провокація, це були свідомі дії на захоплення нашої території. Це непорозуміння, яке відбулося, його всі бачили, якраз під час пресконференції. І власне з цього все і витікає. Скоріше за все, це і був той привід", - пояснив Ягун.

Руслана Хомчака призначив на посаду президент України Володимир Зеленський у травні 2019 року, замінивши Віктора Муженка.

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