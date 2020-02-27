Як качки можуть врятувати цілу країну від нашестя сарани

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Китай може надіслати до сусіднього Пакистану 100 тисяч качок, аби допомогти у боротьбі із сараною, що знищує посіви в цій країні.

Раніше цього місяця Пакистан оголосив надзвичайний стан через найгірше за останні двадцять років нашестя сарани.

Аграрні експерти припускають, що одна качка може з'їсти понад 200 комах за день, а відтак, є більш ефективним способом боротьби із сараною, ніж пестициди.

Втім, інші дослідники мають сумніви у такому способі боротьби із сараною.

Китайський уряд повідомив, що цього тижня надішле до Пакистану команду експертів, аби розробити спільну програму боротьби із сараною.

У коментарі агенції Bloomberg китайський науковець Лу Ліцжи заявив, що качок можна назвати "біологічною зброєю". За його словами, тоді як курка може з'їсти до 70 комах на день, качка здатна проковтнути утричі більше.

Крім того, за словами вченого, качкам подобається триматися в групі, тож керувати ними легше, ніж курми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сарана може знищити усі посіви в Пакистані

"Випробовування" качок для боротьби із сараною відбудеться на заході Китаю, а потім птахів відправлять у найбільш уражені сараною райони Пакистану.

Втім, є й експерти, які висловлюють сумніви в ефективності застосування качок проти сарани.

"Качки живуть біля води. А в Пакистані - сухий клімат і спека", - заявив професор китайського Аграрного університету Дзянг Лонг.

Він також зауважив, що хоч качок використовували для боротьби із сараною з давніх часів, але поки що йдеться лише про випробування, а не про "державну програму".

У 2000 році Китай використав близько 30 тисяч качок для боротьби із сараною у західних провінціях.

Копирайт изображения EPA Image caption ООН твердить, що Східна Африка потерпає від найгіршого за останні 25 років нашестя сарани

За даними ООН, нинішнє поширення сарани може бути пов'язаним із циклонами 2018-2019 років, які принесли сильні дощі на Аравійський півострів і сприяли розмноженню великої кількості сарани, яка звідти поширилася на Південну Азію та Східну Африку.

У січні ООН закликала до міжнародної допомоги країнам Східної Африки, які потерпають від "безпрецедентного" і "руйнівного" нашестя сарани у традиційно аграрних регіонах Ефіопії, Кенії та Сомалі.

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