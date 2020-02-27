У випуску новин 27 лютого:

Коронавірус уже поширився на понад 40 країн. Що робити, якщо ви запідозрили в себе хворобу?

Десятки загиблих в Ідлібі. Чи є шанси припинити насильство в останньому оплоті повстанців у Сирії?

Слайми: чи безпечні ці іграшки і чому їх так люблять діти.

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