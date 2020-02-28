Тінь великої війни: що відбувається між Сирією і Туреччиною та до чого тут Росія

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Кілька десятків турецьких кадрових військових загинули внаслідок авіаудару сирійської армії, яку підтримує Росія.

Все сталося у провінції Ідліб, за яку може розгорнутися повномасштабна війна між Туреччиною та Сирією. На загострення вже відреагували союзники обох сторін: Росія - з сирійського боку та США і НАТО - з турецького.

Що ж відбувається у Сирії та до чого це може призвести?

Авіаудар по турках

Копирайт изображения AFP Image caption Туреччина направила в Ідліб тисячі своїх військових

У результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 військовослужбовців Туреччини, повідомив Рахмі Доган - губернатор турецької провінції Хатай, яка межує з Сирією.

За його словами, авіаудар завдали військово-повітряні сили "сирійського режиму", проте іншого підтвердження цих відомостей поки немає. Влада Сирії ситуацію не коментує.

Її урядова армія за підтримки Росії (зокрема її Повітряно-космічних сил, ПКС) намагається відбити провінцію Ідліб - форпост антиурядових повстанців, що отримують пряму військову допомогу від Туреччини.

У відповідь на авіваудар турки вже завдали ударів по сирійських урядових об'єктах.

Відповідь Туреччини

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Глава департаменту комунікацій при апараті президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що у відповідь на удар в Ідлібі турецькі війська - як авіація, так і наземні сили - відкрили вогонь "по всіх відомих" цілях сирійського режиму.

За даними медіа, зокрема використовувалися турецькі ударні безпілотники Bayraktar.

Для координації операції турецької армії на кордон з Сирією вирушили міністр оборони Туреччини і високопоставлені офіцери.

Після того, як стало відомо про втрати армії у Сирії, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Як передає Турецька служба BBC, вона тривала близько шести годин.

За іншими даними, кількість загиблих може бути більшою (російські анонімні Telegram-канали військової тематики говорять ледь не про сотню загиблих турецьких військових, які діяли у спільних підрозділах з сирійськими повстанцями).

Водночас сирійські активісти повідомляють, що у результаті авіаударів протягом четверга вбили щонайменше 34 турецьких бійців.

Поранених доставили у два госпіталі в турецьких містах поруч з кордоном.

Ситуація в Ідлібі

Копирайт изображения Reuters Image caption Бої за Ідліб вже призвели до гуманітарної катастрофи там

Ідліб - єдиний регіон Сирії, який залишається під контролем опозиції.

Там перебувають близько 3,5 млн біженців з інших регіонів Сирії, які не хочуть жити під владою режиму Асада в Дамаску.

Анкара надає військову підтримку сирійській опозиції, тоді як Москва активно підтримує урядові сили.

У Сирії розташований російський військовий контингент, літаки ПКС Росії роблять бойові вильоти, допомагаючи сирійській авіації та піхоті.

Ситуація в Ідлібі загострилася після того, як Туреччина заявила, що до кінця лютого Дамаск має відвести свої сили від турецьких спостережних постів, розташованих там.

Інакше Анкара пригрозила їх звідти вибити силою.

У четвер сирійська опозиція заявила, що її силам вдалося відбити в урядових військ стратегічно важливе місто Серакіб, яке 7 лютого армія Сирії зайняла за підтримки російської авіації.

Однак джерела в міністерстві оборони Росії спростували твердження опозиціонерів: за їхніми словами, атаки "були успішно відбиті сирійськими урядовими військами".

Через військові дії у провінції Ідліб з кінця минулого року близько мільйона сирійців змушені покинути своє житло. ООН попередила, що повномасштабна битва за контроль над провінцією може призвести до "кривавої бійні".

Що говорить Росія

Копирайт изображения Reuters Image caption Російська підтримка сирійської урядової армії з повітря - вагомий фактор успіху сил Асада

За повідомленням міноборони РФ, "терористи з Ідлібскої зони деескалації" спробували провести великий наступ на позиції військ Сирії.

Сирійські війська у відповідь у районі населеного пункту Бехун обстріляли турецьких військових, "яких там не повинно було бути" і які діяли разом з "терористами", заявили у російському відомстві.

"Протягом минулої доби представники російського ЦПВС (Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії) постійно запитували і підтверджували у турецьких колег координати місцезнаходження всіх підрозділів збройних сил Туреччини, що перебувають поруч з районами бойових дій терористів", - йдеться у повідомленні.

У міноборони Росії додали, що, отримавши інформацію про постраждалих турецьких військовослужбовців, російська сторона вжила заходів для припинення вогню сирійськими військами, налагодивши безпечну евакуацію загиблих і поранених в Ідлібі турецьких військових на територію Туреччини.

"Авіація Повітряно-космічних сил Росії в районі населеного пункту Бехун не застосовувалася", - наголосили у російському оборонному відомстві.

Водночас раніше під час дискусії у Раді Безпеки ООН Росія відкинула заклики до гуманітарного перемир'я на півночі Сирії.

У відповідь на заяви Бельгії та Німеччини, що вбивство людей необхідно припинити, російський посол Василь Небензя заявив, що для встановлення миру західні країни повинні "перестати захищати бойовиків" - так Росія називає повстанців проти режиму Башара Асада.

"Забезпечити політичне прикриття терористам, змусити уряд Сирії піти з ними на переговори не вийде", - сказав Василь Небензя.

У четвер міністерство оборони Росії звинуватило Туреччину в порушенні угоди про деескалацію в Ідлібі. За словами глави Центру з примирення ворогуючих сторін Олега Журавльова, Анкара "продовжує підтримку дій незаконних збройних формувань вогнем артилерії і розвідувально-ударної безпілотної авіації".

Російська урядова агенція "РИА Новости" з посиланням на телеканал "Росія 24" повідомляє, що турецькі підрозділи обстрілюють в Ідлібі позиції сирійської урядової армії і російські літаки.

Реакція США і НАТО

Туреччина є чинним членом Північноатлантичного Альянсу.

Як передає агентство France-Presse, напад в Ідлібі вже засудив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, з яким говорив по телефону міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Зокрема Столтенберг "засудив постійні невибіркові авіаудари сирійського режиму і Росії, яка його підтримує, у провінції Ідліб та закликав їх припинити наступ, виявити повагу до міжнародного права й підтримати зусилля ООН зі встановлення миру".

А офіційний представник Державного департаменту США заявив: "Ми підтримуємо Туреччину, нашого союзника по НАТО, і продовжуємо закликати до негайного припинення цього негідного наступу режиму Асада, Росії та формувань, які підтримує Іран".

Чому все так серйозно?

Копирайт изображения Reuters Image caption Чи зможуть президенти Росії і Туреччини Путін та Ердоган домовитися цього разу?

Бої у сирійському Ідлібі - це вже гуманітарна катастрофа, яка дуже швидко перетворюється на геополітичний конфлікт, вважає кореспондент BBC з міжнародних відносин Джонатан Маркус.

На його думку, авіаудар по турецьких військових не був випадковим.

"Турки з усіх сил намагаються звинуватити сирійські повітряні сили, хоча зрозуміло, що російські літаки брали активну участь у кількох недавніх боях", - додає він.

І сама можливість того, що російські літаки могли завдати удар по військах країни НАТО, свідчить про всю серйозність ситуації, наголошує Маркус.

Наразі ж, за його словами, є всі умови для початку повномасштабної війни між Сирією і Туреччиною, що породжує питання про те, чи буде Москва впливати на те, щоб ескалація конфлікту припинилася.

Себастіан Ашер, редактор Всесвітньої служби BBC з питань Близького Сходу, також говорить про небезпеку більших зіткнень.

"Туреччина і Росія підтримують в Сирії різні сторони, але в останні кілька років вони могли знаходити спільну мову й узгоджувати перемир'я", - нагадує він.

І попереджає: "Цей прагматичний підхід зараз виявився під питанням. Російська авіація надає сирійській армії надважливу підтримку. І якщо зараз сирійські військові почнуть стріляти по позиціях Туреччини, виникає новий величезний ризик".

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