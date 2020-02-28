Вирішив потаксувати: козак Гаврилюк справді тепер таксист

Image caption Колишній депутат Михайло Гаврилюк каже, що повернувся до колишнього темпу життя і не розуміє ажіотажу навколо цього (фото - з інтерв'ю BBC News Україна, яке Михайло Гаврилюк дав наприкінці свого депутатства влітку 2019 року)

"Так, я вирішив деякий час потаксувати", - зізнався ексдепутат Михайло Гаврилюк, який не зміг переобратися на своєму окрузі в Ірпені під Києвом.

Раніше медіа писали про те, що він будує у Карпатах великий будинок "біля озера та водоспаду" й дивувалися, звідки "козак Гаврилюк", як називають Михайла, взяв на це гроші.

Депутат-таксист

Image caption Михайло Гаврилюк був активним учасником Майдану та сутичок з силовиками на вулиці Грушевського. Став відомий як "козак Гаврилюк" через свій оселедць після того, як його схопив "Беркут" та роздягнув на морозі

Все почалося з посту киянки Алли Желізняк у Facebook про те, що таксист Михайло, який її підвозив, разюче схожий на героя Майдану та вже колишнього депутата від "Народного фронту" Михайла Гаврилюка.

"Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більш схожий", - написала жінка.

І додала фото водія з профілю однієї зі служб таксі.

Допис викликав неабиякий ажіотаж у соцмережах.

Сам Михайло Гаврилюк через свою колишню помічницю спочатку відмовився коментувати своє можливе працевлаштування у таксі.

Раніше ЗМІ писали про те, що "козак Гаврилюк" після депутатства не працював, а навчався на юридичному факультеті.

"Тепер я займуся однією з найлегших справ. Так що посуньтесь, диванні критики, у вашому полку прибуло", - жартував він у коментарі "Українській правді".

Водночас видання TK Media зняло цілий сюжет про те, що він насправді будує великий будинок у Карпатах на Івано-Франківщині площею 550 квадратних метрів - "біля озера та водоспаду".

При цьому журналісти вивчили декларацію Михайла Гаврилюка, де не знайшли згадок про незавершене будівництво, а також встановили, що він живе без якихось заощаджень - лише на депутатську зарплату.

"Козак Гаврилюк" на це відповів - "просто вдало одружився" і будинок, насправді, допомагають будувати батьки дружини.

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Наприкінці свого депутатства Михайло Гаврилюк дав інтерв'ю BBC News Україна, у якому розмірковував над тим, як змінилося ставлення суспільства до нього - жартома казав, що він тепер "злочинна влада".

"Не хочу нікого образити, але в наш час люди солодку брехню дуже гарно сприймають. Коли гірка правда - люди це не дуже хочуть сприймати. Для того, щоб відбулися зміни у нас в державі, потрібен час", - розмірковував він.

Що ж з таксі?

Після інформаційної хвилі про "таксиста Гаврилюка" він відмовчувався, але пізніше таки дав короткий коментар виданню "КП в Украине", у якому підтвердив "таксування".

"Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому", - розповів він.

А пізніше вирішив більш детально все пояснити у себе на Facebook.

Спочатку "козак Гаврилюк" іронічно пригадав недавній інтерес медіа до свого будинку: "Пропоную ще заголовки "Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад" або "Гаврилюк притворяється бідним, щоб приховати свої злочини".

А потім зізнався: "Але якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксувати".

"Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь", - пояснив ексдепутат.

Копирайт изображения Facebook Михайла Гаврилюка

Він також відзначив, що не розуміє журналістського ажіотажу до цієї теми, і відмовився давати інтерв'ю.

"Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемось і побалакаємо", - підсумував "козак-депутат-а-тепер-таксист" Михайло Гаврилюк.

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