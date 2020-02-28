Коронавірус: світовій економіці буде непереливки. Можливо, гірше, ніж думали

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Із поширенням коронавірусу за межі "майстерні світу" - Китаю, міцнішають побоювання, що наслідки сплеску нової хвороби для глобальної економіки можуть бути серйознішими, ніж очікували раніше.

Загальним показником таких настроїв є падіння фондових ринків по всьому світу.

У п'ятницю європейські ринки різко впали. Зокрема, FTSE 100 - індекс 100 найбільших компаній, що котуються на лондонській біржі - впав на понад 3%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фондові ринки пішли "у червоне" - акції переважної більшості компаній падають

Напередодні на закритті торгів у США індекс Dow Jones, який охоплює 30 найбільших компаній, акції яких котируються на американських біржах, впав одразу на 1200 пунктів, і загалом втратив 44%. Це найбільш різке падіння за пунктами в історії.

Азійські ринки також падають впродовж всього тижня.

Це означає, що інвестори бояться, що наслідки поширення коронавірусу для економіки будуть більш серйозними і тривалими, ніж припускали на початку епідемії.

Тижневі втрати на ринках США та Європи є наймасштабнішими від кризового 2008 року.

За останні шість днів вартість акцій компаній по всьому світу знизилася на 3,6 трильйона доларів.

"Відоме невідоме"

В результаті падіння фондових ринків інвестори стали віддавати перевагу не виробництву, а менш ризикованим активам - урядовим цінним паперам чи золоту. Призупиняється чи обмежується робота підприємств, люди відмовляються від подорожей, в магазинах дедалі менше покупців.

За таких умов навіть найбільші світові корпорації, наприклад, Microsoft чи Rio Tinto, вже попереджають що не зможуть виконати свої плани з продажів.

Корегуються і плани розвитку компаній. У четвер Facebook повідомив про скасування конференції для розробників програмного забезпечення, яка мала відбутися у травні.

Італійська асоціація туризму підрахувала, що через поширення вірусу відмови від бронювання готелів на березень вже коштують готельному бізнесу країни щонайменше 200 млн євро.

Копирайт изображения AFP Image caption Бюджетний перевізник Easy Jet вирішив призупинити деякі рейси в Італію

KLM, Lufthansa, British Airways, Easy Jet заявили про те, що припинення чи скорочення рейсів спочатку до Китаю, а тепер і до Італії вже приносить відчутні збитки.

Крім того, авіакомпанії скорочують програми розвитку та винайму нового персоналу, а деякі пропонують своїм працівникам відпустки. Акції авіакомпаній - серед тих, хто найбільш втратили вартість впродовж останніх тижнів.

Проблеми авіабізнесу починають зачіпати і авіавиробників. Rolls-Royce, один з провідних виробників двигунів для літаків, вже заявив про "макроризики для усіх".

"Це не стосується окремої галузі чи окремої компанії. Це відоме невідоме", - заявив ВВС голова Rolls-Royce Воррен Іст.

Коли на початку року стало відомо про спалах нового коронавірусу в Китаї, оглядачі передбачали певні проблеми для світової економіки, адже Китай є другою найпотужнішою економікою світу. Проте тоді говорили про тимчасовий невеликий вплив, який обмежиться лише першим кварталом.

З поширенням коронавірусу за межі Китаю оцінки експертів змінилися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попередні оцінки наслідків поширення коронавірусу виявилися надто оптимістичними?

Нобелівський лауреат, економіст Нуріель Рубіні, який передбачив кризу 2008 року, в колонці у Financial Times висловив думку, що "найгірше попереду". Він вважає, що нинішня реакція інвесторів на поширення коронавірусу є "м'якою".

"Китаю завдано масштабних збитків, а міжнародні ланцюжки поставок серйозно порушені", - написав Нуріель Рубіні у FT.

"Зараз на Китай припадає близько 20% світового ВВП, а не крихітні 4%, як під час епідемії SARS в 2003 році. Додайте до цього економічний шок для великих економік на кшталт Японії, Південної Кореї та Італії. Коли хвороба пошириться на інші розвинені ринки, збитки зростуть", - вважає економіст.

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