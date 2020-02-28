Відкоркувала пляшку вина, зробила ковток і померла: детективна історія в Бельгії

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Влада Бельгії попередила людей про небезпеку після того, як жінка померла після одного ковтка з пляшки вина. В ньому виявили велику дозу наркотику.

41-річна жінка з містечка Пуурс поблизу Антверпена померла в грудні. Вона знепритомніла й провела у лікарні п'ять днів.

Незрозуміло, як вона дістала пляшку вина, але контрабандисти часто розчиняють у вині деякі наркотики.

Слідчі кажуть, що жінка не була наркоманкою.

Прокуратура попередила всіх, хто знайде аналогічну пляшку з підробленою пробкою, щоб не відкривали її.

Вони сказали, що жінка померла від смертельної кількості наркотику MDMA та MDA у крові (екстазі). Свідок стверджує, що вона відпила лише ковток з пляшки. Адже вино виявилось поганим на смак.

Два препарати є синтетичними речовинами, і MDMA є основою для екстазі.

Копирайт изображения BELGIAN PROSECUTOR Image caption Смертельна пляшка вина з підробним корком

Звідки взялося вино?

Лишається таємницею, як жінка дістала вино, яке було в пляшці під маркою голландської компанії Black and Bianco.

Прокурори заявили, що оригінальну чорну пробку з логотипом компанії забрали та замінили бежевим без логотипа.

Компанія заявила, що була дуже шокована новиною про те, що була використана одна з пляшок Мерло-Каберне Совіньон.

Згодом виявилося, що жінка працювала в магазині, де продавали продукцію, конфісковану федеральною службою фінансів Бельгії.

Згідно з повідомленнями, ще одна людина захворіла в 2017 році через вино, яке забрали додому з цього магазину.

Однак міністерство фінансів наполягає на тому, що останній випадок був інакшим.

Представник пресслужби заявив, що в магазині більше не продається їжа та напої, а персоналу не дозволяють забирати конфісковані товари додому.

"Ми продаємо лише значні партії покупцям, і лише після того, як митні лабораторії проведуть необхідні випробування", - заявив Le Soir Френсіс Адінс зі служби державних фінансів.

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