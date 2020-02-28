Кодування супутникових каналів: Зеленський домовився про компроміс

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З 16 березня українські телеканали, які нещодавно закодували, і вони стали платними для користувачів супутникових тарілок, знову стануть доступними.

Про це після зустрічі Володимира Зеленського з представниками чотирьох найбільших медійних груп країни повідомила пресслужба президента.

"Глава держави та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян", - заявили у пресслужбі.

Джерела ВВС News Україна в Офісі президента вказують, що ці міжнародні версії каналів мають бути максимально наближені до версій для внутрішнього споживача.

"Ми вас дуже просимо, щоб це була виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом", - заявив на зустрічі Володимир Зеленський.

Чотири медіагрупи почали кодувати супутниковий сигнал своїх телеканалів 29 січня.

Копирайт изображения офіс президента

Зеленський наголосив представникам каналів, що це питання стосується не лише бізнесу, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України.

Він додав, що через кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.

Президент нагадав, що в багатьох регіонах, особливо біля лінії розмежування, альтернативою закодованим каналам стало російське телебачення.

Зеленський пригрозив, що РНБО може своїм рішенням запровадити мораторій на кодування, але це не вирішить усіх проблем.

Окрім того, президент доручив до 4 березня розширити покриття цифрового телебачення.

Відповідальним за виконання домовленостей Володимир Зеленський визначив секретаря РНБО Олексія Данілова.

Платити чи ні

Раніше власники телеканалів вважали, що їхня продукція має бути доступною глядачам не безкоштовно, а за гроші, як це відбувається у країнах Європи. Для телекомпаній їхня діяльність - це бізнес, тому вони хочуть отримувати плату за надання можливості дивитися їхні програми.

Донедавна супутникові антени стояли у 4,4 млн помешкань українців. Лише близько 4% з них отримували сигнал і могли переглядати телеканали легально.

На ринку багато років працюють оператори супутникового телебачення, які продають пакети ТБ із кількома сотнями телеканалів, у тому числі українських, але вони, фактично, "по-піратськи" використовували супутниковий сигнал.

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До переліку закодованих потрапили найрейтинговіші канали, кінцевими власниками яких є компанії, пов'язані із Ігорем Коломойським, Дмитром Фірташем, Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим.

Загалом їх 24, серед них - 1+1, Інтер, СТБ, ICTV, Новий канал, ТРК Україна, ТЕТ, НТН.

У переліку платних також - розважальні, пізнавальні та дитячі канали.

Близько 40 українських каналів залишились у відкритому доступі. Серед них, зокрема, суспільний мовник UA Перший, державні канали Рада і Культура, регіональні канали, а також інформаційні: Прямий, 5 канал, Еспресо ТБ, NewsOne, 112 канал, ZIK.

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