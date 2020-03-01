Коронавірус: як правильно ізолюватися
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пережити два тижні добровільного карантину у Нових Санжарах, разом із евакуйованими з Уханю українцями та іноземцями.
Губернатор Ломбардії, найбільш ураженого коронавірусом регіону Італії, Аттіліо Фонтана помістив себе у добровільний карантин по тому, як в одного з членів його команди підтвердили наявність коронавірусу.
На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що хоча у нього самого та інших членів команди тести на наявність вірусу були негативними, він залишатиметься у карантині 14 днів.
Через поширення коронавірусу і вам можуть порадити самоізолюватися. Як зробити це правильно, щоб не підвищувати ризики для себе та інших?
У британській Національній системі охорони здоров'я напрацювали низку рекомендацій.
Хто повинен самоізолюватися?
Лікарі радять самоізоляцію для трьох категорій людей:
- той, хто чекає на результати тесту на зараження Covid-19,
- той, хто був у близькому контакті з інфікованою людиною,
- мандрівники, які прибули з епіцентрів поширення хвороби.
Якщо ви побували в материковому Китаї, Таїланді, Японії, Південній Кореї, Гонконгу, Тайвані, Сингапурі, Малайзії або Макао впродовж останніх 14 днів, і у вас є такі симптоми, як кашель, висока температура, задишка, вам варто зробити тест.
Те саме стосується тих, хто має такі ж симптоми й повернувся з В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу, М'янми та північної Італії після 19 лютого.
У Британії деяких людей просять залишатися вдома навіть у разі, якщо симптомів захворювання немає.
Це стосується подорожуючих з Ірану, міст у північній Італії, які перебувають на карантині, або ж тих, хто побував у "зоні особливого нагляду" у Південній Кореї після 19 лютого. Так само це стосується тих, хто побував у китайській провінції Хубей впродовж останніх 14 днів.
Вам також порадять самоізоляцію, якщо ви мали "тісний і тривалий" контакт із тими, в кого вже підтвердили зараження вірусом.
15 хвилин на відстані у менш ніж 6 метрів із інфікованою особою лікарі вважають достатньо серйозним ризиком.
Що робити, якщо ви на самоізоляції?
Власне, з міркувань здорового глузду, намагатися мати якомога менше контактів, так само, як це було б, наприклад, якби у вас був грип.
Просто залишатися вдома 14 днів, і не ходити на роботу, школу чи інші громадські місця.
Потрібно, аби ваша кімната добре провітрювалася, і ви жили окремо від інших людей у вашому помешканні.
Попросіть родичів, друзів сходити на закупи, або ж зробіть замовлення з доставкою додому. Але також попросіть їх залишити покупки біля порогу.
Будь-які відвідувачі на час, поки ви перебуваєте на самоізоляції, заборонені, кажуть лікарі.
Що робити, якщо ви живете з кимось, хто перебуває на самоізоляції?
Може скластися так, що ви не зможете повністю ізолюватися від членів родини чи тих, з ким живете в одному помешканні. Але контакти з ними варто звести до мінімуму.
Поради для тих, хто живе поруч із підозрюваним на коронавірус прості: частіше мити руки, використовуючи мило. Миття рук повинно тривати не менше 20 секунд.
Звісно, не можна користуватися спільними рушниками. За можливості, в ізольованої людини має бути окрема ванна і туалет.
Якщо це неможливо, то потенційно інфікований має користуватися "зручностями" останнім серед тих, хто живе у квартирі чи будинку.
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Сміття має бути подвійно запаковане.
Британські лікарі також радять не викидати це сміття допоки не стануть відомі результати тесту. Якщо ви таки інфіковані Covid-19, фахівці скажуть, що робити зі сміттям далі.
Що розповідають люди, які вже пройшли самоізоляцію?
Одна з медсестер, яка мала тісний контакт з інфікованим пацієнтом, розповіла, що найважчим для неї було залишатися тривалий час окремо від родини.
"Коли я дісталася додому, мої близькі вже спакувалися і виїхали. У мене є діти, і вони були дуже засмучені тим, що мають залишити мене і дім", - розповіла вона.
Інші "самоізольовані" скаржилися на те, що їм було нудно, а також тривожно, поки вони очікували на результат своїх тестів.
Втім, є й випадки, коли результати тестів дозволяли скоротити карантин - для тих, в кого не виявили вірусу.
І врешті, що робити, коли ви нарешті вільні?
Як сказав один з евакуйованих з Уханя, Метт Роу, "надзвичайно чудово просто вийти. А пізніше я, без сумнівів, десь вийду пропустити кухоль пива!"
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