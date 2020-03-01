Коронавірус: як правильно ізолюватися

Копирайт изображения facebook.com/zoryana.chernenko Image caption Вже тиждень міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває на карантині разом з евакуйованими з Китаю

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пережити два тижні добровільного карантину у Нових Санжарах, разом із евакуйованими з Уханю українцями та іноземцями.

Губернатор Ломбардії, найбільш ураженого коронавірусом регіону Італії, Аттіліо Фонтана помістив себе у добровільний карантин по тому, як в одного з членів його команди підтвердили наявність коронавірусу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Губернатор Ломбардії Аттіло Фонтана вирішив піти на добровільний карантин

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що хоча у нього самого та інших членів команди тести на наявність вірусу були негативними, він залишатиметься у карантині 14 днів.

Через поширення коронавірусу і вам можуть порадити самоізолюватися. Як зробити це правильно, щоб не підвищувати ризики для себе та інших?

У британській Національній системі охорони здоров'я напрацювали низку рекомендацій.

Хто повинен самоізолюватися?

Лікарі радять самоізоляцію для трьох категорій людей:

той, хто чекає на результати тесту на зараження Covid-19,

той, хто був у близькому контакті з інфікованою людиною,

мандрівники, які прибули з епіцентрів поширення хвороби.

Якщо ви побували в материковому Китаї, Таїланді, Японії, Південній Кореї, Гонконгу, Тайвані, Сингапурі, Малайзії або Макао впродовж останніх 14 днів, і у вас є такі симптоми, як кашель, висока температура, задишка, вам варто зробити тест.

Те саме стосується тих, хто має такі ж симптоми й повернувся з В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу, М'янми та північної Італії після 19 лютого.

У Британії деяких людей просять залишатися вдома навіть у разі, якщо симптомів захворювання немає.

Це стосується подорожуючих з Ірану, міст у північній Італії, які перебувають на карантині, або ж тих, хто побував у "зоні особливого нагляду" у Південній Кореї після 19 лютого. Так само це стосується тих, хто побував у китайській провінції Хубей впродовж останніх 14 днів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких британських лікарнях обладнали окремі бокси для того, щоб хворі на коронавірус не перетиналися з іншими пацієнтами

Вам також порадять самоізоляцію, якщо ви мали "тісний і тривалий" контакт із тими, в кого вже підтвердили зараження вірусом.

15 хвилин на відстані у менш ніж 6 метрів із інфікованою особою лікарі вважають достатньо серйозним ризиком.

Що робити, якщо ви на самоізоляції?

Власне, з міркувань здорового глузду, намагатися мати якомога менше контактів, так само, як це було б, наприклад, якби у вас був грип.

Просто залишатися вдома 14 днів, і не ходити на роботу, школу чи інші громадські місця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час карантину не ходіть у магазини, замовте покупки додому або попросіть друзів зробити це за вас

Потрібно, аби ваша кімната добре провітрювалася, і ви жили окремо від інших людей у вашому помешканні.

Попросіть родичів, друзів сходити на закупи, або ж зробіть замовлення з доставкою додому. Але також попросіть їх залишити покупки біля порогу.

Будь-які відвідувачі на час, поки ви перебуваєте на самоізоляції, заборонені, кажуть лікарі.

Що робити, якщо ви живете з кимось, хто перебуває на самоізоляції?

Може скластися так, що ви не зможете повністю ізолюватися від членів родини чи тих, з ким живете в одному помешканні. Але контакти з ними варто звести до мінімуму.

Поради для тих, хто живе поруч із підозрюваним на коронавірус прості: частіше мити руки, використовуючи мило. Миття рук повинно тривати не менше 20 секунд.

Звісно, не можна користуватися спільними рушниками. За можливості, в ізольованої людини має бути окрема ванна і туалет.

Якщо це неможливо, то потенційно інфікований має користуватися "зручностями" останнім серед тих, хто живе у квартирі чи будинку.

Сміття має бути подвійно запаковане.

Британські лікарі також радять не викидати це сміття допоки не стануть відомі результати тесту. Якщо ви таки інфіковані Covid-19, фахівці скажуть, що робити зі сміттям далі.

Що розповідають люди, які вже пройшли самоізоляцію?

Одна з медсестер, яка мала тісний контакт з інфікованим пацієнтом, розповіла, що найважчим для неї було залишатися тривалий час окремо від родини.

"Коли я дісталася додому, мої близькі вже спакувалися і виїхали. У мене є діти, і вони були дуже засмучені тим, що мають залишити мене і дім", - розповіла вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метта Роу називали "прикладом" того, як треба проходити карантин

Інші "самоізольовані" скаржилися на те, що їм було нудно, а також тривожно, поки вони очікували на результат своїх тестів.

Втім, є й випадки, коли результати тестів дозволяли скоротити карантин - для тих, в кого не виявили вірусу.

І врешті, що робити, коли ви нарешті вільні?

Як сказав один з евакуйованих з Уханя, Метт Роу, "надзвичайно чудово просто вийти. А пізніше я, без сумнівів, десь вийду пропустити кухоль пива!"

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